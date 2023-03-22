طرح لوحات إلكترونية مميزة اليوم عبر أبشر

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تطرح الإدارة العامة للمرور، اليوم الأربعاء، مزاد اللوحات الإلكتروني المميزة، وذلك عبر منصة أبشر.
وأضافت الإدارة العامة للمرور، عبر حسابها الرسمي بموقع “تويتر”، أن المزاد يستمر لمدة يومين وينتهي غدًا الخميس.
ولفتت المرور إلى أنه يمكن الاشتراك في المزاد من خلال الخطوات التالية:
1ـ الدخول على منصة أبشر.
2ـ اختيار المرور.
3ـ اختيار خدمة مزاد اللوحات الإلكتروني.