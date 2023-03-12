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طرح لوحات مميزة في المزاد الإلكتروني اليوم عبر أبشر

الأحد ١٢ مارس ٢٠٢٣ الساعة ٨:٤٩ صباحاً
طرح لوحات مميزة في المزاد الإلكتروني اليوم عبر أبشر
المواطن - فريق التحرير

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تطرح الإدارة العامة للمرور، اليوم الأحد، مزاد اللوحات الإلكتروني المميزة عبر منصة “أبشر”، والتي تحمل حرفًا ورقمًا وحرفين ورقمين.

وقالت إدارة المرور عبر حسابها الرسمي بموقع “تويتر”، إن المزاد سينطلق اليوم في الساعة العاشرة صباحًا، ويستمر حتى الثامنة مساء الثلاثاء المقبل .

طريقة الوصول للخدمة

وأوضحت المرور طريقة الوصول إلى الخدمة من خلال ثلاث خطوات تشمل، الدخول على منصة أبشر ثم اختيار خدمات من تبويب خدماتي، ثم اختيار المرور، ثم اختيار خدمة مزاد اللوحات الإلكتروني.

وأوضحت الإدارة أنه يمكن للمواطنين والمقيمين الحصول على هذه اللوحات المميزة لمركباتهم، من خلال خدمة “مزاد اللوحات الإلكترونية” عبر منصة أبشر.

مميزات الخدمة

ولفتت إلى أن مميزات الخدمة تشمل خيارات متعددة بشكل إلكتروني وتوفر الوقت والجهد، مشيرةً إلى أن من ضمن اللوحات المميزة “ط 1″ و”ع 4″ و”م م 22”.

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