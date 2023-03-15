طرح مزاد اللوحات الإلكترونية اليوم و3 خطوات للتسجيل

تطرح المديرية العامة للمرور، اليوم الأربعاء، مزاد اللوحات الإلكتروني المميزة عبر منصة “أبشر”.

وأوضحت المرور عبر حسابها بموقع “تويتر”، أن المزاد سينطلق اليوم الأربعاء الموافق 15 مارس ويستمر حتى غد الخميس.

وأشارت المرور إلى أن طريقة الوصول إلى الخدمة تتم من خلال ثلاث خطوات هي:

طريقة الوصول للخدمة

1 ـ الدخول على منصة أبشر.

2 ـ اختيار خدمات من تبويب خدماتي.

3 ـ اختيار المرور، ثم اختيار خدمة مزاد اللوحات الإلكتروني.