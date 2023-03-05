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طرح مزاد اللوحات الإلكتروني المميزة اليوم عبر أبشر

الأحد ٥ مارس ٢٠٢٣ الساعة ٩:١١ صباحاً
طرح مزاد اللوحات الإلكتروني المميزة اليوم عبر أبشر
المواطن - فريق التحرير

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أعلنت المديرية العامة للمرور، اليوم الأحد، عن طرح مزاد اللوحات الإلكتروني المميزة عبر منصة أبشر.

وأوضحت المرور عبر حسابها الرسمي بموقع “تويتر”، أن المزاد سينطلق اليوم ويستمر حتى غد الاثنين الموافق 6 مارس الجاري.

وأبانت المرور طريقة الوصول إلى الخدمة من خلال ثلاث خطوات تشمل.

طريقة التسجيل للخدمة

1 ـ الدخول على منصة أبشر ثم اختيار خدمات من تبويب خدماتي.

2ـ اختيار المرور.

3ـ اختيار خدمة مزاد اللوحات الإلكتروني.

 

 

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