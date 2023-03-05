طرح مزاد اللوحات الإلكتروني المميزة اليوم عبر أبشر

مكة المكرمة الأعلى حرارة بـ 37 مئوية وطريف والقريات الأدنى الأمير هاري: شعوري كوالدتي بأني مختلف عن العائلة إعلان أسماء المتهمين في قضايا الفساد يؤكد ضبطهم بالجرم المشهود المملكة تدعم أجاي بانجا لمنصب رئيس مجموعة البنك الدولي السعودية الأولى عالميًا في مجال التعليم التقني والتدريب المهني الجوف الزراعية توزع 15 مليون ريال أرباحًا نقدية على المساهمين رفع الميزانية العسكرية للصين لتصبح الثانية عالميًا ترامب يفوز ببطاقة ترشيح الجمهوريين لانتخابات الرئاسة انطلاق المؤتمر العدلي الدولي بالرياض بأكثر من 4 آلاف مشارك ضبط أب قام بتعنيف بناته وضربهن واحتجازهن في الرياض
أعلنت المديرية العامة للمرور، اليوم الأحد، عن طرح مزاد اللوحات الإلكتروني المميزة عبر منصة أبشر.
وأوضحت المرور عبر حسابها الرسمي بموقع “تويتر”، أن المزاد سينطلق اليوم ويستمر حتى غد الاثنين الموافق 6 مارس الجاري.
وأبانت المرور طريقة الوصول إلى الخدمة من خلال ثلاث خطوات تشمل.
1 ـ الدخول على منصة أبشر ثم اختيار خدمات من تبويب خدماتي.
2ـ اختيار المرور.
3ـ اختيار خدمة مزاد اللوحات الإلكتروني.