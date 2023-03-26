طرح مزاد اللوحات الإلكتروني اليوم عبر أبشر

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أعلنت المديرية العامة للمرور، اليوم الأحد، عن طرح المزاد الإلكتروني للوحات المميزة عبر منصة أبشر.
وأكدت المرور عبر حسابها الرسمي بموقع “تويتر”، أن المزاد سينطلق اليوم ويستمر حتى الغد الموافق 27 مارس الجاري.
وأشارت إلى طريقة الوصول إلى الخدمة ، يتم من خلال ثلاث خطوات تشمل:
1ـ الدخول على منصة أبشر ثم اختيار خدمات من تبويب خدماتي.
2ـ اختيار المرور.
3ـ اختيار خدمة مزاد اللوحات الإلكتروني.