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أعلن المرور السعودي، أنه سيتم طرح مزاد اللوحات الإلكتروني غدًا الأربعاء، وذلك عبر منصة أبشر، والتي تمكّن الراغبين في شراء اللوحات المميزة من المشاركة في المزاد إلكترونيًّا.
وقال المرور في تغريدة عبر موقع تويتر: إنه يمكن الاشتراك في المزاد من خلال الخطوات التالية: