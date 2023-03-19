طرح مزاد اللوحات المميزة الإلكتروني اليوم عبر أبشر

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أعلنت المديرية العامة للمرور، اليوم الأحد ، طرح مزاد اللوحات المميزة الإلكتروني عبر منصة أبشر.
وأوضحت المرور عبر حسابها الرسمي بموقع “تويتر”، أن المزاد سينطلق اليوم ويستمر حتى غدٍ الاثنين الموافق 20 مارس الجاري.
وبينت المرور طريقة الوصول للخدمة، والتي تتم من خلال 3 خطوات كالتالي:
1 – الدخول على منصة أبشر ثم اختيار خدمات من تبويب خدماتي.
2 – اختيار المرور.
3 – اختيار خدمة مزاد اللوحات الإلكتروني.