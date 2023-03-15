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تستهدف إشراك وتمكين القطاع الخاص في التنمية

طرح 10 فرص استثمارية كبرى في القصيم

الأربعاء ١٥ مارس ٢٠٢٣ الساعة ١:٢٠ مساءً
طرح 10 فرص استثمارية كبرى في القصيم
المواطن - فريق التحرير

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أعلنت أمانة منطقة القصيم عن طرح (10) فرص استثمارية كبرى أمام منشآت القطاع الخاص ، وذلك سعياً لإشراك وتمكين القطاع الخاص في تحقيق التنمية ورفع مستوى الخدمات وتحسين جودة الحياة.

تفاصيل الفرص الاستثمارية

وتنوعت الفرص التي أعلنت عنها أمانة المنطقة في عدد من المجالات ، من ضمنها منتجع سياحي بمدينة بريدة على مساحة 78 ألف م2 وفندق بموقع متميز على طريق عمر بن الخطاب بمدينة بريدة على مساحة 2 ألف م2 وهايبر ماركت على مساحة 10 آلاف م2 على طريق أبو بكر الصديق ، وتشغيل حديقة الرفيعة على مساحة 124 ألف م2 و إنشاء نادٍ رياضي على مساحة 5 آلاف م2.

بوابة الاستثمار البلدي

وشملت الفرص الاستثمارية عدداً من محافظات المنطقة، من ضمنها فرصة لإنشاء بوليفارد كار بمحافظة عنيزة على مساحة 10 آلاف م2 ومدينة ترفيهية بمحافظة البكيرية على مساحة 94 ألف م2 ومشروع ستريب مول بمحافظة المذنب على مساحة 7 آلاف م2 ومستشفى على مساحة 7 آلاف م2 بمحافظة البدائع ومجمع تجاري على مساحة 21 ألف م2 بمحافظة عيون الجواء.

ودعت أمانة المنطقة الراغبين بالاستثمار في تلك الفرص الدخول على بوابة الاستثمار البلدي “فرص” للاطلاع على تفاصيل الفرص ومواعيد تقديم العطاءات.

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