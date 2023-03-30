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اتخذت السلطات الإجراءات الاحترازية

طرد مشبوه وتهديدات بالقتل لرئيس الوزراء الفرنسي الأسبق

الخميس ٣٠ مارس ٢٠٢٣ الساعة ١:١٥ صباحاً
طرد مشبوه وتهديدات بالقتل لرئيس الوزراء الفرنسي الأسبق
المواطن - فريق التحرير

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كشفت وسائل إعلام فرنسية أن عمدة مدينة لوهافر الفرنسية، رئيس الوزراء الأسبق إدوارد فيليب، تلقى تهديدات بالقتل وطردًا يحتوي على مسحوق أبيض مجهول.

رسالة موجهة

وبحسب وسائل الإعلام الفرنسية، فإن مجلس البلدية في لوهافر تلقت رسالة موجهة إلى إدوارد فيليب ظهر الثلاثاء.

واتخذت السلطات إجراءات احترازية على الفور، وتمت إحالة الطرد إلى الخبراء لإجراء التحليلات الضرورية، ورفع مجلس البلدية وإدوارد فيليب دعوى أمام القضاء على إثر الحادث.

تهديدات بالقتل

وحتى الآن لا يوجد أي دليل على أن حادث إرسال التهديدات على صلة بالإصلاح التقاعدي الذي أثار موجة واسعة من الاحتجاجات في الأسابيع الأخيرة، والذي تلقى عدد من السياسيين والمسؤولين تهديدات على خلفيته.

من المعروف أن إدوارد فيليب كان رئيسًا للحكومة الفرنسية خلال الفترة بين 2017 و2020، ومنذ يونيو 2020 يتولى منصب العمدة في مدينة لوهافر بشمال فرنسا.

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