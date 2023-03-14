طرق الرياض تكتسي الأبيض تمهيدًا لتجربة التبريد

اكتست العاصمة الرياض باللون الأبيض، في أول تجربة لتبريد طرقها، استعدادًا لفصل الصيف.

فيديو | استعدادا للصيف.. العاصمة الرياض تكتسي باللون الأبيض كأول تجربة لتبريد طرقها عدسة عبد الرحمن الأحمدي ترصد المشهد#الإخبارية pic.twitter.com/rNadwHRqCb — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) March 14, 2023

ووثق مقطع فيديو نشرته قناة “الإخبارية”، اكتساء طرق الرياض باللون الأبيض في أول تجربة لتبريد الأسطح الأسفلتية من أجل خفض درجات الحرارة في فصل الصيف.

تبريد الأسطح الأسفلتية

وكانت الهيئة العامة للطرق وبالشراكة مع وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان بدأت في تجربة الدراسة البحثية الخاصة “بتبريد الأسطح الأسفلتية”.

وتأتي أسباب هذه التجربة نظرًا لكون الطرق تمتص درجة الحرارة في أثناء النهار، وتصل درجة حرارة الطرق في بعض الأحيان إلى 70 درجة مئوية، كما تقوم الطرق علميًا بإعادة إطلاق هذه الحرارة ليلًا؛ مما يسبب ظاهرة علمية تسمى “ظاهرة الجزيرة الحرارية” التي تؤدي إلى زيادة استهلاك الطاقة، وتلوث الهواء.

هدف التجربة

ولمعالجة هذه الظاهرة، تم البدء في تجربة استخدام ما يعرف بالأرصفة الباردة، وهي عبارة عن عدة مواد محلية الصنع لها القدرة على امتصاص كميات أقل من الأشعة الشمسية، من خلال عكس الأشعة، ومن ثم تكون درجة حرارة سطحها أقل من الأرصفة التقليدية، وتناسب هذه المادة الطرق المحيطة بالمناطق السكنية.

وتهدف هذه التجربة لخفض درجة الحرارة في الأحياء والمناطق السكنية، وتقليل الطاقة المستخدمة في تبريد المباني وتقليل آثار تغير المناخ، وتسهم هذه التقنية في توفير بيئة أكثر راحة في مناطق الانتظار، والمناطق التي يتجمع فيها الناس.