طرق علاج اكتئاب الشتاء بدء إيداع معاشات الضمان الاجتماعي لشهر مارس مغنية أمريكية تنهار على الهواء بسبب تجربة أليمة رباعية لـ يوفنتوس ضد تورينو تحسم الديربي تمديد الفرصة الاستثمارية لتشغيل وصيانة حديقة الأراك وممشى النسيم إحباط محاولة اغتيال وزير الأمن القومي الإسرائيلي آخر ظهور لـ عبده بسيسي في الملعب قبل وفاته بساعات وفاة الفهد بيروز آخر الفهود الآسيوية بالعالم موافقة الزوج على الخلع مطلوبة ورفضه لا يؤثر أشهر قطة تمتلك ثروة 100 مليون دولار
أكد أستاذ الطب النفسي د. نادر الرحيلي، على وجود ما يسمى بـ اكتئاب الشتاء، والمعروف علميًّا بالاكتئاب الموسمي.
د.نادر الرحيلي (أستاذ طب نفسي): نعم هناك ما يُسمى بـ"اكتئاب الشتاء"، وهذه أشهر طرق علاجه @Dr_alrahili#برنامج_ياهلا #روتانا_خليجية pic.twitter.com/tyyd1FZ9FN
— برنامج ياهلا (@YaHalaShow) February 28, 2023
وقال الرحيلي خلال مداخلة مع برنامج يا هلا على قناة روتانا خليجية: إن ذلك النوع من الاكتئاب يكون أكثر ظهورًا في الدول التي يكون فيها الشتاء قاسيًا، مثل الدول الإسكندنافية حيث لا وجود لأشعة الشمس، وقد يظهر في غيرها من المناطق.
ولفت الرحيلي إلى أن الطرق العلاجية لذلك الاكتئاب تعتمد على الضوء، موضحًا أن ذلك الاكتئاب لا علاقة له بحب الشتاء أو كراهيته.