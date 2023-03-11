طرق وميادين الباحة تتوشّح باللون الأخضر في يوم العلم

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أكملت أمانة منطقة الباحة استعداداتها للاحتفاء بيوم العلم حيث توشّحت شوارع مدينة الباحة ومحافظاتها بعلم المملكة للتعبير عن مشاعر الاعتزاز والفخر بهذا الوطن الغالي، وتعزيز معاني الولاء تحت راية التوحيد.
وأوضح أمين منطقة الباحة الدكتور علي بن محمد السواط، أنّ أمانة الباحة هيّأت الشوارع الرئيسية والميادين بالعلم الوطني، إضافة إلى الشاشات واللوحات الإعلانية على الطرق، وتركيب إضاءة باللون الأخضر، وعروض ثلاثية الأبعاد على مبنى الأمانة للاحتفال بهذه المناسبة.
وأضاف أن الاحتفاء بيوم العلم تشمل إقامة مسيرة المشي، ورفع علم المملكة من المركز الحضاري حتى منتزه رغدان، ومسيرة العلم من أمام مبنى محافظة بلجرشي إلى حديقة الخزامى.