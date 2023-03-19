طريف تسجل أدنى درجة حرارة اليوم بـ 6 مئوية

توقع المركز الوطني للأرصاد، اليوم الأحد، درجات الحرارة الكبرى والصغرى، على بعض مدن المملكة، حيث سجلت مكة المكرمة وجازان وشرورة والأحساء أعلى درجة حرارة بـ 33 درجة مئوية، بينما سجلت مدينة طريف أدنى درجة حرارة بـ 6 درجات مئوية.

الكبرى

وذكر مركز الأرصاد عبر حسابه الرسمي بموقع “تويتر”، أنّ درجات الحرارة الكبرى المتوقعة اليوم، كالتالي: مكة المكرمة وجازان وشرورة والأحساء 33 درجة مئوية، جدة والقنفدة 32 درجة مئوية، الخرج 31 درجة مئوية، الدمام والصمان والدهناء ووادي الدواسر 30 درجة مئوية، المدينة المنورة والرياض ونجران وبيشة وينبع وحفر الباطن 29 درجة مئوية.

الصغرى

أما درجات الحرارة الصغرى على بعض المدن فهي كالتالي: طريف 6 درجات مئوية، القريات 8 درجات، تبوك 9 درجات مئوية، حائل 11 درجة مئوية، الطائف والباحة وعرعر 12 درجة مئوية.

توقعات الطقس

ومن جهته، توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – أن الفرصة ماتزال مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مناطق الباحة، عسير، جازان ونجران تمتد إلى أجزاء من منطقتي الرياض والشرقية، في حين يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار التي تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية، الجوف، حائل والمدينة المنورة.