طريف تُسجل أدنى درجة حرارة اليوم بـ 5 مئوية

أوضح المركز الوطني للأرصاد، في تغريدة على “تويتر” اليوم الخميس، أن مكة المكرمة سجلت أعلى درجة حرارة اليوم بـ34 درجة مئوية.

وأضاف المركز أن أدنى درجة حرارة اليوم سجلتها طريف بـ5 درجات مئوية، فيما سجلت القريات 6 درجات مئوية.

توقعات حالة الطقس

وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم الخميس – بمشيئة الله تعالى -، هطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد قد تؤدي إلى جريان السيول على أجزاء من مناطق نجران، جازان، عسير، الباحة.

كما تتهيأ الفرصة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق حائل، القصيم، الرياض، الشرقية والحدود الشمالية (رفحا) ومرتفعات مكة المكرمة، في حين تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية، الجوف وتبوك.

كما يطرأ انخفاض في درجات الحرارة على أجزاء من مناطق تبوك، الجوف، الحدود الشمالية وحائل.