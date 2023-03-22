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أجاب مسؤول التثقيف الدوائي، عبدالرحيم الغامدي، عن تساؤل البعض حول طريقة استخدام المضادات الحيوية خلال شهر رمضان الكريم.
فيديو | عبر #الإخبارية.. نصائح عن كيفية استخدام المضادات الحيوية خلال شهر رمضان#النشرة_الأولى pic.twitter.com/nYsT84o0xE
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) March 22, 2023
ونصح عبدالرحيم الغامدي، خلال تصريحات تلفزيونية لقناة الإخبارية، بعدم تغيير موعد المضاد الحيوي أو تركه، والتلاعب في المواعيد دون استشارة الطبيب المختص.
وأردف مسؤول التثقيف الدوائي، قائلًا: إذا كان المضاد الحيوي يستخدم كل 24 ساعة، فهذا مناسب لشهر رمضان ويستخدم بعد الإفطار.
وأكمل الغامدي: إذا كان المضاد الحيوي يستخدم كل 12 ساعة، تكون الجرعة الأولى بعد الإفطار والثانية بعد السحور.
واختتم حديثه قائلًا: إذا كان يستخدم كل 8 ساعات، ننصح المريض بالعودة للطبيب المختص، وتغيير المضاد الحيوي من 3 جرعات إلى جرعتين أو جرعة واحدة.