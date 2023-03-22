أجاب مسؤول التثقيف الدوائي، عبدالرحيم الغامدي، عن تساؤل البعض حول طريقة استخدام المضادات الحيوية خلال شهر رمضان الكريم.

فيديو | عبر #الإخبارية.. نصائح عن كيفية استخدام المضادات الحيوية خلال شهر رمضان#النشرة_الأولى pic.twitter.com/nYsT84o0xE — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) March 22, 2023

عدم تغيير المواعيد

ونصح عبدالرحيم الغامدي، خلال تصريحات تلفزيونية لقناة الإخبارية، بعدم تغيير موعد المضاد الحيوي أو تركه، والتلاعب في المواعيد دون استشارة الطبيب المختص.

وأردف مسؤول التثقيف الدوائي، قائلًا: إذا كان المضاد الحيوي يستخدم كل 24 ساعة، فهذا مناسب لشهر رمضان ويستخدم بعد الإفطار.

الرجوع للطبيب المختص

وأكمل الغامدي: إذا كان المضاد الحيوي يستخدم كل 12 ساعة، تكون الجرعة الأولى بعد الإفطار والثانية بعد السحور.

واختتم حديثه قائلًا: إذا كان يستخدم كل 8 ساعات، ننصح المريض بالعودة للطبيب المختص، وتغيير المضاد الحيوي من 3 جرعات إلى جرعتين أو جرعة واحدة.