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ننصح باستشارة الطبيب المختص

طريقة استخدام المضادات الحيوية خلال شهر رمضان

الأربعاء ٢٢ مارس ٢٠٢٣ الساعة ١١:٠٦ مساءً
طريقة استخدام المضادات الحيوية خلال شهر رمضان
المواطن - فريق التحرير

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أجاب مسؤول التثقيف الدوائي، عبدالرحيم الغامدي، عن تساؤل البعض حول طريقة استخدام المضادات الحيوية خلال شهر رمضان الكريم.

عدم تغيير المواعيد

ونصح عبدالرحيم الغامدي، خلال تصريحات تلفزيونية لقناة الإخبارية، بعدم تغيير موعد المضاد الحيوي أو تركه، والتلاعب في المواعيد دون استشارة الطبيب المختص.

وأردف مسؤول التثقيف الدوائي، قائلًا: إذا كان المضاد الحيوي يستخدم كل 24 ساعة، فهذا مناسب لشهر رمضان ويستخدم بعد الإفطار.

الرجوع للطبيب المختص

وأكمل الغامدي: إذا كان المضاد الحيوي يستخدم كل 12 ساعة، تكون الجرعة الأولى بعد الإفطار والثانية بعد السحور.

واختتم حديثه قائلًا: إذا كان يستخدم كل 8 ساعات، ننصح المريض بالعودة للطبيب المختص، وتغيير المضاد الحيوي من 3 جرعات إلى جرعتين أو جرعة واحدة.

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