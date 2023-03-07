طريقة استعراض ونسخ بيانات جواز السفر عبر توكلنا خدمات

حدد تطبيق توكلنا تفاصيل وطريقة الوصول لخدمة استعراض ونسخ بيانات جواز السفر عبر لوحة البيانات في تطبيق توكلنا خدمات.

وأوضح تطبيق توكلنا، عبر حسابه الرسمي في “تويتر”، أنه يمكن الوصول للخدمة من خلال الخطوات التالية:

بيانات جواز السفر

– الدخول لتطبيق توكلنا ثم الضغط على أيقونة لوحة البيانات

– اختيار الجوازات

– اختيار الجواز المراد استعراضه

– استعراض الجواز