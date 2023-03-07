غاندي تركيا منافس أردوغان على كرسي الرئاسة نصائح من المرور عند تعطل مركبتك على الطريق طريقة استعراض ونسخ بيانات جواز السفر عبر توكلنا خدمات لحظة صراحة كشف فيها بايدن مرضه روشن تطلق وارفة السكني ثاني مشاريعها المتكاملة بالرياض لحظة تدفق المياه والسيول في سد السلف بحائل حساب المواطن يوضح المقصود بحالة الاعتراض منتهية توأم يدخلان موسوعة غينيس بأقصر مدة حمل مكة المكرمة أعلى درجة حرارة والقريات الأدنى بـ 8 مئوية زلزال بقوة 5.8 درجة يضرب الفلبين
حدد تطبيق توكلنا تفاصيل وطريقة الوصول لخدمة استعراض ونسخ بيانات جواز السفر عبر لوحة البيانات في تطبيق توكلنا خدمات.
وأوضح تطبيق توكلنا، عبر حسابه الرسمي في “تويتر”، أنه يمكن الوصول للخدمة من خلال الخطوات التالية:
– الدخول لتطبيق توكلنا ثم الضغط على أيقونة لوحة البيانات
– اختيار الجوازات
– اختيار الجواز المراد استعراضه
– استعراض الجواز