مؤسسة مسك تعلن عن وظائف شاغرة طريقة تحديث البيانات في نظام فارس تأثير إضافة الحساب البنكي للزوجة بـ حساب المواطن مشاهد لهطول أمطار غزيرة شمال العقيق الغذاء والدواء توضح تأثير استخدام الجوال على السماعات الطبية جولة ماكرون تشهد انزعاجًا وفتورًا متبادلًا مع قادة إفريقيا ارتفاع أرباح شركة علم بنسبة 64% بنهاية 2022 170 متحدثًا يحفزون رواد الأعمال بتجارب ثرية على مسرح Biban Talks 160 ألف عملية فحص لأنشطة النقل البري والبحري والسككي خلال فبراير هيئة الزكاة والضريبة والجمارك تعلن عن وظائف بعدة تخصصات
يتيح نظام فارس للمعلمين والمعلمات تحديث البيانات بما فيها مكان العمل وذلك باتباع مجموعة من الخطوات البسيطة، تتمثل في الآتي:
1- الدخول إلى الموقع الإلكتروني لنظام فارس.
2- تسجيل الدخول.
3- الضغط على خانة “صلاحية البيانات”.
4- اختيار مكان العمل والضغط على خانة “إضافة”.
5- إدخال جميع المعلومات ثم النقر على كلمة “التالي”.
كما أوضح نظام فارس، شروط التقديم للتقاعد المبكر للمعلمين والمعلمات، ويمكن ذلك وفقًا لمجموعة من الضوابط والشروط الواجب توافرها والتي أعلنتها وزارة التعليم، وهي كالآتي:
– أن يكون طلب إنهاء الخدمة والتقاعد المبكر في حال كان صافي الخدمة 25 سنة فأعلى.
– ألا تكون مدد الاشتراك المضمومة مددًا مكملة لاستحقاق معاش التقاعد قبل بلوغ سن الـ60 .
– إرفاق جميع المستندات المطلوبة خلال رفع طلب التقاعد المبكر من خلال نظام فارس.
– تقديم الطلبات إلكترونيًا ولا يتم استقبالها ورقيًا.