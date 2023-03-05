طريقة تحديث البيانات في نظام فارس

يتيح نظام فارس للمعلمين والمعلمات تحديث البيانات بما فيها مكان العمل وذلك باتباع مجموعة من الخطوات البسيطة، تتمثل في الآتي:

تحديث البيانات

1- الدخول إلى الموقع الإلكتروني لنظام فارس.

2- تسجيل الدخول.

3- الضغط على خانة “صلاحية البيانات”.

4- اختيار مكان العمل والضغط على خانة “إضافة”.

5- إدخال جميع المعلومات ثم النقر على كلمة “التالي”.

كما أوضح نظام فارس، شروط التقديم للتقاعد المبكر للمعلمين والمعلمات، ويمكن ذلك وفقًا لمجموعة من الضوابط والشروط الواجب توافرها والتي أعلنتها وزارة التعليم، وهي كالآتي:

شروط التقاعد المبكر

– أن يكون طلب إنهاء الخدمة والتقاعد المبكر في حال كان صافي الخدمة 25 سنة فأعلى.

– ألا تكون مدد الاشتراك المضمومة مددًا مكملة لاستحقاق معاش التقاعد قبل بلوغ سن الـ60 .

– إرفاق جميع المستندات المطلوبة خلال رفع طلب التقاعد المبكر من خلال نظام فارس.

– تقديم الطلبات إلكترونيًا ولا يتم استقبالها ورقيًا.