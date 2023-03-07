طريقة تسجيل الأرملة الأجنبية بـ حساب المواطن

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كشف برنامج حساب المواطن، اليوم الثلاثاء، عن مدى إمكانية حصول الأرملة الأجنبية المتزوجة من مواطن سعودي على الدعم.
وأوضحت خدمة المستفيدين عبر حسابها بموقع “تويتر”، أن الأرملة الغير سعودية، بإمكانها التسجيل بهوية أكبر الأبناء، وإضافة الأم والتابعين بصلة قرابة “تابع معال”، وإرفاق المستندات المطلوبة (صك حصر الورثة، أو شهادة ميلاد التابعين، أو بطاقة العائلة).
وأضافت أنه في حال كان جميع الأبناء أقل من عمر 18 عامًا فبإمكان “أكبر الأبناء” رفع طلب عبر “صوتك مسموع” من خلال الرابط التالي urv.ca.gov.sa/urv، وذلك برقم الهوية واختيار نوع الطلب الرئيسي “التسجيل”، ونوع الطلب الفرعي “التسجيل لعائلة متوفى مسجل مسبقًا (أرملة ولديها تابعون)، “ورفع المستندات المطلوبة”.
وفي وقت سابق، أعلن برنامج حساب المواطن، تقديم موعد صرف دفعة شهر مارس للمستفيدين بالبرنامج، ليكون يوم الخميس الموافق 9 مارس بدلًا من يوم 10؛ لأنه يوافق يوم الجمعة وهو إجازة رسمية.
يذكر أنه يتم صرف دعم حساب المواطن يوم 10 من الشهر الميلادي، إذا لم يصادف ذلك الموعد إجازة رسمية، ونظرًا لأن يوم 10 هذا الشهر يوافق يوم الجمعة؛ لذا تم تبكير صرف دعم حساب المواطن ليوم واحد.