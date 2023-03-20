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3.7 مليار ريال مخصص دعم مارس لمستفيدي البرنامج

طريقة تغيير رقم الجوال في حساب المواطن

الإثنين ٢٠ مارس ٢٠٢٣ الساعة ٨:٥٩ مساءً
طريقة تغيير رقم الجوال في حساب المواطن
المواطن - فريق التحرير

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أوضح برنامج حساب المواطن طريقة تغيير رقم الجوال الخاص بالمستفيدين من البرنامج داخل الحساب.

جاء ذلك ردًّا على استفسارات أحد المواطنين عبر موقع تويتر، حيث قال الحساب: يمكنك تغيير رقم الجوال بزيارة صفحة الدخول ومن ثم الضغط على أيقونة النفاذ الوطني.

دعم مارس

وأودع برنامج حساب المواطن، 3.7 مليار ريال مخصص دعم شهر مارس الجاري للمستفيدين المكتملة طلباتهم، حيث بلغ عدد المستفيدين المستوفين لمعايير الاستحقاق في الدفعة الرابعة والستين 11.2 مليون مستفيد وتابع.

وأوضح مدير عام التواصل لبرنامج حساب المواطن، عبدالله الهاجري، أن إجمالي ما دفعـه البرنامـج للمستفيدين منذ انطلاقته أكثر من 152 مليار ريال، منها أكثر من ملياري ريال تعويضات عن دفعات سابقة.

وأضاف أن 76% من المستفيدين تحصلوا على الدعم في هذه الدفعة، وبلغ متوسط دعم الأسرة الواحدة 1844 ريالًا.

وأوضح الهاجري أن عدد أرباب الأسر المستفيدين من البرنامج في هذه الدفعة أكثر من 2.1 مليون رب أسرة، مشكلين ما نسبته 79%، وبلغ عدد التابعين 8.5 مليون مستفيد، بينما بلغ عدد المستقلين المستوفين لمعايير الاستحقاق أكثر من 580 ألف مستفيد، مشكلين 21% من إجمالي المستفيدين الرئيسيين.

 

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