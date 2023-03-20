طريقة تمنحك فرصة استقدام عمالة منزلية بتكلفة أقل 40%

أوضح أمين لجنة الاستقدام في غرفة أبها، فيصل الأسمري، طرق استقدام عمالة منزلية بتكلفة مخفضة.

فيديو | أمين لجنة الاستقدام بغرفة أبها فيصل الأسمري: "معروفة" منصة تتيح الاستقدام بتكلفة أقل بنسبة 40 % وإنهاء الإجراءات بمدة تصل أقصاها "شهر"#نشرة_النهار#الإخبارية pic.twitter.com/Yoe6DXCuUZ — الإخبارية.نت (@Alekhbariya_net) March 19, 2023

وأشار الأسمري، خلال مداخلة مع قناة الإخبارية، إلى منصة معروفة حيث إنها تتيح استقدام العمالة المنزلية من الفلبين بتكلفة 10 آلاف و750 ريالًا، أي أقل بنسبة 40% من التكلفة الحقيقة للاستقدام.

وتابع: المنصة تتيح الاستقدام من كينيا بـ8 آلاف و800 ريال، أي أقل بنسبة 30% من إجمالي تكلفة الاستقدام، ومن سيرلانكا 11 ألف و400 ريال، وهي أقل بنسبة 40%.

إنهاء الإجراءات

ولفت الأسمري إلى أن المنصة تتيح إنهاء الإجراءات المطلوبة للاستقدام بحد أقصى ما بين شهر إلى 45 يومًا.

وأوضح أنه سيتم إضافة جنسيتين جديدتين على المنصة خلال الفترة المقبلة، هما من بنجلاديش وأوغندا.