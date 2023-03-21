طريقة غريبة لإعداد الطعام واستيعاب أكبر عدد

حراك ونهضة رياضية كبرى في المملكة.. السعودية وجهة عالمية ريما بنت بندر تزور رائدي الفضاء السعوديين في هيوستن الخادمة المنزلية سفير للتواصل بين مجتمعين واشنطن تستدعي سفير إسرائيل بعد الخطوة الاستفزازية رئيس الوزراء الماليزي يصل جدة لأداء مناسك العمرة بلوغر مصرية بعد فقدانها البصر: يوجد أمل طرح لوحات إلكترونية مميزة اليوم عبر أبشر 190 وظيفة شاغرة بـ الخدمات الطبية للقوات المسلحة شخص يحرق مُصلياً بعد خروجه من المسجد في إنجلترا استمرار الأجواء الباردة على معظم مناطق المملكة
وثق مقطع فيديو طريقة غريبة لإعداد الطعام من أجل استيعاب أكبر عدد من الضيوف أمام مائدة الطعام.
وبين مقطع الفيديو المتداول، رجلًا يعد صحنًا للضيافة بطريقة غريبة لم يسبقه إليها أحد، حيث كان الصحن مستطيلًا بشكل أفقي وممتدًّا على طول المجلس الذي تم إعداده لاستيعاب عدد كبير من الضيوف.
وخلال الفيديو، قام الرجل بتفريغ محتويات عدد من الأواني الكبيرة داخله، وكانت تحتوي على أنواع مختلفة من الأطعمة.
ثم بدأ الرجل من اليمين ببعض الأواني التي كانت تحتوي على الأرز والخضروات الشهية المختلفة واستمر في تفريغها واحدة تلو الأخرى.