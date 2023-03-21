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فرغ الطعام في صحن مستطيل

طريقة غريبة لإعداد الطعام واستيعاب أكبر عدد

الثلاثاء ٢١ مارس ٢٠٢٣ الساعة ٨:٢٦ مساءً
طريقة غريبة لإعداد الطعام واستيعاب أكبر عدد
المواطن - فريق التحرير

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وثق مقطع فيديو طريقة غريبة لإعداد الطعام من أجل استيعاب أكبر عدد من الضيوف أمام مائدة الطعام.

وبين مقطع الفيديو المتداول، رجلًا يعد صحنًا للضيافة بطريقة غريبة لم يسبقه إليها أحد، حيث كان الصحن مستطيلًا بشكل أفقي وممتدًّا على طول المجلس الذي تم إعداده لاستيعاب عدد كبير من الضيوف.

تفريغ محتويات الطعام

وخلال الفيديو، قام الرجل بتفريغ محتويات عدد من الأواني الكبيرة داخله، وكانت تحتوي على أنواع مختلفة من الأطعمة.

ثم بدأ الرجل من اليمين ببعض الأواني التي كانت تحتوي على الأرز والخضروات الشهية المختلفة واستمر في تفريغها واحدة تلو الأخرى.

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