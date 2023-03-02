طريقة لحساب كم المتبقي من درجات في الفصل الدراسي الثالث للنجاح

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كشفت المهتمة بالتعليم لطيفة الدليهان، عن طريقة يعرف من خلالها الطلاب كم الدرجات المتبقية له في الفصل الدراسي الثالث من أجل النجاح.
ونشرت الدليهان عبر حسابها بموقع “تويتر”، صورة توضح من خلالها كيفية حساب الطالب الدرجات المتبقية له في الفصل الدراسي الثالث حتى يحقق شرط النجاح، لافتة إلى أنه يجب على الطالب حصوله على 67.5 في هذا الفصل حتى ينجح بنهاية العام.
وكانت وزارة التعليم أعلنت عن نتائج اختبارات نهاية الفصل الدراسي الثاني لجميع الطلاب والطالبات، عبر نظام نور وتوكلنا خدمات ومنصة مدرستي.
ويمكن الاستعلام عن نتائج الاختبارات بكل سهولة من خلال حساب الطالب أو ولي الأمر في نظام نور أو توكلنا خدمات.
وتشمل خطوات استخراج نتائج المرحلتين الابتدائية والمتوسطة بعد اعتمادها من المدرسة في نظام نور الخطوات التالية:
– الدخول على نظام نور.
– إضافة رمز التحقق.
– الضغط على زر التسجيل أو الدخول مباشرة.
– الضغط على رمز الاستعلام عن النتيجة للطالب.
– اختيار الفصل الدراسي الثالث من القائمة.
– ثم الضغط على زر بحث.
كما يمكن الاستعلام عن نتائج الطلاب والطالبات من خلال تطبيق توكلنا خدمات عبر الخطوات التالية:
– فتح التطبيق.
– الخدمات.
– خدمات التعليم.
– النتائج الدراسية.