Icon

اليابان تستعد لإطلاق أول وابل من الشهب الاصطناعية في العالم Icon كريستيانو رونالدو للنصر: شكرًا للاحتفال معي بهذا الإنجاز Icon حقيقة تفاوض الهلال مع سيرجيو راموس Icon تويتر تتخذ إجراء جديداً للحسابات الموثقة في بداية أبريل Icon الذهب الأخضر السعودي في انتظار الذكاء الاستثماري Icon بايدن لن يشارك في حفل تتويج الملك تشارلز Icon ولي العهد يهنئ أصحاب المناصب الجديدة في الإمارات Icon الإطاحة بـ 5 متورطين في جرائم مخلة بالشرف والأمانة وموجة للتوقيف Icon لقطات لـ بيل غيتس يقوم بتجربة قيادة في واحدة من أصعب البيئات  Icon الأمم المتحدة تبدأ بتفعيل نشاط مثير للجدل Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

صحة وطب‎
السعودية اليوم
حصاد اليوم
منها ملامسة دم حيوان مريض

طريقتان لانتقال فيروس ماربورغ من الحيوان للإنسان

الجمعة ٣١ مارس ٢٠٢٣ الساعة ١١:٣٤ مساءً
طريقتان لانتقال فيروس ماربورغ من الحيوان للإنسان
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

كشفت هيئة الصحة العامة “وقاية”، اليوم الجمعة، عن طرق انتقال فيروس ماربورغ من إنسان إلى آخر أو من الحيوان إلى الإنسان، مشددة على أن الفيروس لا ينتشر عبر الهواء.

وأوضحت وقاية، عبر حسابها الرسمي بموقع “تويتر”، أن هناك طريقتين لانتقال الفيروس من الحيوان إلى الإنسان وهما:

طرق انتقال الفيروس

1- ملامسة دم حيوان مريض أو مات بعدوى المرض أو إفرازاته أو أعضائه أو السوائل الأخرى من جسم.

2- التلامس المباشر مع الأشياء التي تحمل الفيروس مثل: سوائل الجسم من حيوان مريض أو مات من مرض فيروس ماربورغ.

ماربورغ وأعراضه

ماربورغ هو مرض يصيب الإنسان وتكون حضانة الفيروس فيه ما بين يومين إلى 21 يومًا بعد التعرض للعدوى.

وتظهر الأعراض الأولية خلال فترة ما بين يوم إلى خمسة أيام، وهي: فقدان الشهية، والوهن، والصداع الشديد، وألم في البطن، وألم في الجسم أو الظهر، وحمى مفاجئة والقشعريرة والشعور بالإعياء، وإسهال مائي.

أما الأعراض المتأخرة بعد اليوم الخامس فهي: غثيان، إسهال أو براز دموي، نزيف أو كدمات، طفح جلدي، خروج دم من الفم أو الأنف أو العين أو أي مكان آخر يجرح فيه الجلد.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

كفيفة مصابة بالتوحد تُبهر الحاضرين بعزف البيانو
غرائب

كفيفة مصابة بالتوحد تُبهر الحاضرين بعزف البيانو

غرائب
بوليتيكو: الصناعة الأوروبية في خطر
العالم

بوليتيكو: الصناعة الأوروبية في خطر

العالم
الشؤون الصحية بالحرس الوطني تعلن عن 220 وظيفة في 7 مدن
حصاد اليوم

الشؤون الصحية بالحرس الوطني تعلن عن 220...

حصاد اليوم
برعاية ولي العهد.. انطلاق كأس العلا للهجن غدًا
السعودية اليوم

برعاية ولي العهد.. انطلاق كأس العلا للهجن...

السعودية اليوم
أمطار رعدية غزيرة وبرد وسيول على 10 مناطق
السعودية اليوم

أمطار رعدية غزيرة وبرد وسيول على 10...

السعودية اليوم
رأسية أوسكار دوارتي تمنح التعادل لـ الوحدة
الرياضة

رأسية أوسكار دوارتي تمنح التعادل لـ الوحدة

الرياضة
مزايا نظام العمل بـ 4 أيام أسبوعيًّا
السعودية اليوم

مزايا نظام العمل بـ 4 أيام أسبوعيًّا

السعودية اليوم
قتلى في هجوم بالسكين على مركز ديني بلشبونة
العالم

قتلى في هجوم بالسكين على مركز ديني...

العالم