طفلة تلقي طفلًا في بئر عميقة محاكاة لأحد المسلسلات بالصين

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وثق مقطع فيديو متداول، لقطات لطفلة صينية بعمر 7 سنوات من مقاطعة يونان، وبشكل غير متوقع، تلقي طفلًا يصغرها بعامين، في إحدى آبار المنطقة التي يسكنون فيها.
وبحسب الفيديو المتداول، أقدمت الفتاة وبكل برود على رمي الطفل الذي يبلغ من العمر 5 أعوام، خلال سيرهما في أحد شوارع المدينة.
ويظهر خلال الفيديو المرعب، الطفل الصغير وهو يبكي ويحاول التشبث بأطراف البئر، قبل أن تقدم الفتاة على إزاحة يديه ليسقط في قاع البئر.
وبحسب وسائل إعلام محلية، فإن الطفلة كانت تحاكي مشهدًا رأته في التلفزيون، وعملت على تطبيقه.
لاحقًا، تمكن سكان القرية من إنقاذ الطفل من البئر وقام أهل الطفلة بتقديم المال لأهل الصبي؛ حتى لا يقدموا على رفع شكوى لدى الشرطة.