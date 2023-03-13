طفلة عمرها 3 سنوات تقتل شقيقتها بالخطأ في تكساس

حارس المنتخب السعودي والنصر سابقًا سالم مروان في ذمة الله حفر الباطن تحتفي بتخريج 250 حافظًا وحافظة للقرآن الكريم مدني مكة المكرمة يخمد حريقًا بمستودع دون إصابات منح الرئيس التنفيذي لطيران ناس بندر المهنا وسام السياحة العربية كل أنواع البخور تسبب سرطان الرئة فرنسا ترفض استقبال وزير المالية الإسرائيلي لوحات من وحي الطبيعة تزين رفحاء وتزيدها بهجة وجمالًا إجلاء الرئيس الصومالي قبل إلقاء كلمة بمؤتمر تعليمي الصين تنتصر على كورونا وتستأنف إصدار التأشيرات أردني يهرب عاريًا من خاطفيه بالكويت
أطلقت طفلة تبلغ من العمر 3 سنوات، النار بالخطأ من مسدس نصف آلي على شقيقتها البالغة من العمر 4 سنوات في ولاية تكساس، فأردتها قتيلة، وفقًا للشرطة الأمريكية.
وأفاد مسؤول في شرطة هاريس الواقعة بضواحي هيوستن، إد غونزاليس، بأن الطفلة استطاعت الوصول إلى مسدس نصف آلي محشو بالرصاص.
وأردف غونزاليس أن أفراد العائلة سمعوا طلقة نارية، فتوجّهوا سريعاً نحو الغرفة، ليعثروا على الفتاة البالغة أربع سنوات جثةً.
وقال إن ما وقع يشكّل حادثاً مأساوياً جديداً ناجماً عن تمكّن طفل من الوصول إلى مسدس وقتل شخص آخر.
وتشكّل هذه المأساة أحدث مثال على الآثار الوخيمة لانتشار الأسلحة النارية في الولايات المتحدة.
وثمة نحو 400 مليون قطعة سلاح في التداول في الولايات المتحدة، أي أن عددها يفوق عدد السكان، في حين يحوز شخص بالغ من كل ثلاثة سلاحاً واحداً على الأقل، ويقطن بالغ من كل اثنين منزلاً يحوي سلاحاً.