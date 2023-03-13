طفلة عمرها 3 سنوات تقتل شقيقتها بالخطأ في تكساس

أطلقت طفلة تبلغ من العمر 3 سنوات، النار بالخطأ من مسدس نصف آلي على شقيقتها البالغة من العمر 4 سنوات في ولاية تكساس، فأردتها قتيلة، وفقًا للشرطة الأمريكية.

تفاصيل الجريمة

وأفاد مسؤول في شرطة هاريس الواقعة بضواحي هيوستن، إد غونزاليس، بأن الطفلة استطاعت الوصول إلى مسدس نصف آلي محشو بالرصاص.

وأردف غونزاليس أن أفراد العائلة سمعوا طلقة نارية، فتوجّهوا سريعاً نحو الغرفة، ليعثروا على الفتاة البالغة أربع سنوات جثةً.

وقال إن ما وقع يشكّل حادثاً مأساوياً جديداً ناجماً عن تمكّن طفل من الوصول إلى مسدس وقتل شخص آخر.

انتشار الأسلحة

وتشكّل هذه المأساة أحدث مثال على الآثار الوخيمة لانتشار الأسلحة النارية في الولايات المتحدة.

وثمة نحو 400 مليون قطعة سلاح في التداول في الولايات المتحدة، أي أن عددها يفوق عدد السكان، في حين يحوز شخص بالغ من كل ثلاثة سلاحاً واحداً على الأقل، ويقطن بالغ من كل اثنين منزلاً يحوي سلاحاً.