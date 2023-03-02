طفل الـ3 أعوام يكفكف دموع والدته ويأسر القلوب

وثق مقطع فيديو متداول ابنًا عمره ثلاثة أعوام وهو يلقي بدميته ليربت على كتفي والدته ويحتضنها في مشهد أسر قلوب الملايين.

مقطع الفيديو المتداول التقطته كاميرات مثبتة في منزل أم من مدينة تراوينه الفيتنامية، تعاني من حالة اكتئاب، فيما ينام رضيعها بجوارها.

وظهرت الأم في الفيديو وهي تحاول أن تتمالك مشاعرها، إلا أنها لم تستطع فبدأت بالبكاء.

ابن الـ 3 أعوام

وبعد انهيارها بالبكاء هب ابنها ذو الـ3 أعوام الذي كان يجلس معها في نفس الغرفة بالاقتراب منها ومساعدتها، حيث احتضنها ومسح دموعها.

فوضعت الأم رأسها على كتفه الصغير، وتحسنت حالتها بعد أن جلس بجوارها يخبرها أن الأمور ستصبح بخير على ما يبدو.

اكتئاب الأمهات

يشار إلى أنه من الشائع أن تشعر بعض الأمهات بالاكتئاب والقلق بعد يومين أو ثلاثة أيام من الولادة، وقد تجد الأم نفسها تبكي دون سبب، أو تواجه صعوبة في النوم، أو تشك في قدرتها على رعاية الطفل الجديد، ويرجع ذلك للتغيير الذي يطرأ على هرمون البروجستيرون، بالإضافة لعوامل أخرى مثل التعب أو الإرهاق وغير ذلك من مضاعفات ما بعد الولادة، بحسب منظمة اليونيسيف.