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أطلعهم على تاريخ المدينة ومبانيها

طفل سعودي يتحدث الإنجليزية بطلاقة ويجري مقابلات مع أجانب في جدة

الأحد ١٢ مارس ٢٠٢٣ الساعة ١:٠٢ مساءً
طفل سعودي يتحدث الإنجليزية بطلاقة ويجري مقابلات مع أجانب في جدة
المواطن - فريق التحرير

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وثق فيديو متداول، قيام طفل يدعى عمر بإجراء مقابلات مع سياح أجانب باللغة الإنجليزية في مدينة جدة التاريخية.

وبحسب مقطع الفيديو أجرى الطفل عمر مقابلات مع سياح أجانب من أيرلندا وإسبانيا، مطلعًا إياهم على تاريخ المدينة التي تعد من أقدم مدن العالم حيث يبلغ عمرها نحو 3 آلاف عام، وتضم مباني تاريخية.

وبسؤالهم عن مدى انطباعهم بالمدينة، أعربوا عن سعادتهم بزيارة جدة وبتنوع أجوائها الثقافية مشيدين بالمعاملة الطيبة من أهلها.

من جانبه اقترح الطفل عمر عليهم زيارة أماكن أخرى مثل الدرعية في الرياض والعلا وغيرها، ليشيدوا بلغته وبطريقة حواره متمنيين له الاستمرار في هذا المجال.

 

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