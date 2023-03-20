طفل هلالي لـ رئيس النصر: أتمنى التقاط صورة مع كريستيانو رونالدو

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كشف طفل مشجع لنادي الهلال، عن طلبه بالتقاط صورة مع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو قائد الفريق الكروي الأول بنادي النصر.
#ملعب_SBC | رسالة طفل إلى رئيس نادي النصر. #قناة_SBC pic.twitter.com/vCTCUSEFMu
— #ملعب_SBC (@sbcsport) March 19, 2023
وقال الطفل الهلالي عبر ملعب SBC على قناة SBC: “حلمت أنني طلبت من رئيس النصر التقاط صورة مع النجم البرتغالي، وأنا انتظره، تراني هلالي”.
وكان النجم البرتغالي انضم إلى نادي النصر مطلع يناير الماضي، كصفقة انتقال حر قادمًا من نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي.