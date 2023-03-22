طقس مستقر على معظم المناطق ورياح نشطة بالشرقية

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – طقس مستقر على معظم مناطق المملكة, في حين تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على الأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية.

حركة الرياح السطحية

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر جنوبية غربية إلى شمالية غربية بسرعة 15-30 كم/ساعة على الجزء الشمالي وشمالية الى شمالية غربية بسرعة 15-30كم/ساعة على الأوسط والجنوبي، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف الموج.

حالة الخليج العربي

فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي غربية الى شمالية غربية تتحول تدريجيا الى شمالية شرقية على الجزء الشمالي بسرعة 15-35 كم/ساعة وشمالية غربية الى غربية بسرعة 20-45كم/ساعة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج ن نصف متر إلى متر على الجزء الشمالي ومن متر ونصف الى مترين ونصف على الجزء الجنوبي, وحالة البحر خفيف الموج على الجزء الشمالي ومتوسط الموج الى مائج على الجزء الجنوبي.