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غائم جزئياً على معظم مناطق المملكة

طقس مستقر وسماء صحو أول أيام رمضان

الخميس ٢٣ مارس ٢٠٢٣ الساعة ١٠:٤١ صباحاً
طقس مستقر وسماء صحو أول أيام رمضان
المواطن - واس

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توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – طقس مستقر وسماء صحو الى غائم جزئياً على معظم مناطق المملكة.

حركة الرياح السطحية

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر غربية إلى شمالية غربية بسرعة 10-25 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف الموج.

حالة الخليج العربي

فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي غربية الى شمالية غربية تتحول تدريجيا الى شمالية شرقية بسرعة 15-30 كم/ساعة على الجزء الشمالي، وحالة الرياح على الخليج العربي، غربية الى شمالية غربية بسرعة 25-50كم/ساعة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر على الجزء الشمالي ومن متر ونصف الى مترين ونصف على الجزء الجنوبي, وحالة البحر خفيف الموج على الجزء الشمالي ومتوسط الموج الى مائج على الجزء الجنوبي.

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