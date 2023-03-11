طلاب وطالبات الرياض يحتفون بيوم العلم بفعاليات متنوعة

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يحتفي طلاب وطالبات تعليم الرياض اعتباراً من غدٍ الأحد بيوم العلم والذي يصادف ١١ مارس من كل عام من خلال العديد من البرامج والفعاليات تزامناً مع عودة أكثر من ١.٢ مليون طالب وطالبة إلى مقاعد الدراسة في جميع المراحل الدراسية في انطلاقة الفصل الدراسي الثالث من العام الدراسي الحالي.
وأعلن الأستاذ عبدالسلام الثميري مدير إدارة الإعلام والاتصال والمتحدث الرسمي لتعليم الرياض عن اكتمال الاستعدادات والتجهيزات في المدارس لانطلاقة الفصل الدراسي الثالث والذي يصادف الاحتفاء بمناسبة وطنية غالية على الجميع وهي يوم العلم وأشار إلى إقامة عددٍ من الأنشطة في المدارس ومكاتب التعليم ومنها تجديد العَلم والتأكد من مدى مطابقته والسارية للمواصفات والمعايير، وعمل مسيرة طلابية كشفية تحت عنوان: “مسيرة العَلم الوطني” لتعزيز مكانة العَلم في نفوس الطلاب والطالبات وروح الولاء والانتماء، إضافةً إلى إقامة مسابقات ثقافية عبارة عن مقالة وقصيدة ولوحة جدارية وعبارات وطنية تؤكد على الاعتزاز والشموخ والانتماء.
وتتضمّن الفعاليات كذلك رفع العَلم في الطابور الصباحي مع ترديد النشيد الوطني من جميع الطلاب والطالبات ومنسوبي ومنسوبات المدارس، وتخصيص الإذاعة المدرسية للحديث عن أهمية العلم والتعريف بتاريخه ودلالاته الرمزية ضمن فعالية صوت بلادي، إلى جانب تخصيص العشر دقائق الأولى من الحصة الأولى للحديث عن تاريخ العَلم، واستثمار دروس التربية الفنية لنشر ثقافة العَلم الوطني ورسم مراحل تطوره التي تعزز روح الانتماء والوحدة الوطنية ضمن فعالية الخفاق الأخضر.