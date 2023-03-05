طلاق بعد 5 أشهر بسبب سناب شات!

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كشف الإعلامي عبدالله الغنمي، حكاية انتهاء علاقة زوجية بعد 5 أشهر من الزواج بسبب إعلانات سناب شات.
فيديو | بعد مرور 5 أشهر من زواجه.. زوج يؤذي زوجته بالشتم والتذمر أثناء تصويرها للإعلانات التجارية في سناب شات #الراصد pic.twitter.com/K3IuCA4HzY
— الراصد (@alraasd) March 5, 2023
وقال الغنمي، خلال برنامج الراصد على قناة الإخبارية: إن هناك زواجًا انتهى بعد 5 أشهر فقط من الزواج، بعد أن تقدمت الزوجة بدعوى قضائية لمحكمة الأحوال الشخصية بإحدى المناطق.
وتابع، قالت الزوجة: إن زوجها يتدخل في حياتها ويشتمها في كل مرة تقوم فيها بنشر إعلان، موضحة أنه كان يعلم قبل الزواج أنها تستخدم السناب شات للإعلان، ولم يعترض على ذلك سوى بعد الزواج.
ولفت إلى أن الزوجة طلبت الطلاق؛ لأنه يشتم ويتذمر في حال تسوية أي إعلان، وبالفعل حصلت على الطلاق.