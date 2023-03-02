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أطلقوا 14 طلقة نارية بمحل تمتلكه زوجته

طلقات نارية تستهدف عائلة ميسي ورسالة تهديد للاعب

الخميس ٢ مارس ٢٠٢٣ الساعة ٥:١١ مساءً
طلقات نارية تستهدف عائلة ميسي ورسالة تهديد للاعب
المواطن - فريق التحرير

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أطلقت عصابة مسلحة العديد من الطلقات النارية صوب محل تجاري تمتلكه عائلة أنتونيلا زوجة قائد منتخب الأرجنتيني ليونيل ميسي، وتركت رسالة تهديد للاعب المتوّج بكأس العالم 2022.

وبحسب تقرير نشرته صحيفة “Rosario 3” فإن الواقعة حدثت خلال الساعات الأولى من صباح يوم الخميس في مدينة روزاريو مسقط رأس ميسي، ويرجح أن يكون الوقت الدقيق لها هو الساعة الثالثة صباحًا.

وجاء في فحوى رسالة التهديد التي كُتبت على قطعة من كيس للفحم: ميسي نحن ننتظرك، جافكين تاجر مخدرات، ولن يقوم بالاعتناء بك جيدًا.

14 طلقة

وذكرت الصحيفة أنه وفقًا للمؤشرات الأولى، فقد تم تصويب ما لا يقل عن 14 طلقة تجاه المحل التجاري، المهاجمون كانوا يستخدمون دراجة نارية.

ووفقًا لمصادر الصحيفة فإن المحل مملوك لعائلة أنتونيلا روكوزو ويعمل به ابن عمّها.

وتزوّج ميسي من أنتونيلا عام 2017 ولديهما 3 أبناء هم تياغو وماثيو وثيرو، وقضى الزوجان معظم وقتهما معًا في برشلونة، حيث لعب ميسي لمدة 21 عامًا قبل الانتقال إلى باريس سان جيرمان في 2021.

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