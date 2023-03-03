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عثر بداخلها على أكثر من مليوني حبة كبتاجون

طماطم ورمان بالمخدرات ضبطتها أجهزة دقيقة ومتطورة

الجمعة ٣ مارس ٢٠٢٣ الساعة ٧:٤٧ مساءً
طماطم ورمان بالمخدرات ضبطتها أجهزة دقيقة ومتطورة
المواطن - فريق التحرير

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استعرضت “قناة الإخبارية”، عينات من شحنة الطماطم والرمان التي عثر بداخلها على أكثر من مليوني حبة من حبوب الكبتاجون في إرسالية واردة إلى المملكة عبر منفذ الحديثة.

وعلق مراسل “قناة الإخبارية”، قائلًا: “إن المهربين لا يعلمون أن المنفذ الذي جرت من خلاله محاولة التهريب يحتوي على أجهزة دقيقة ومتطورة بإمكانها رصد ما بداخل جوف النملة الصغيرة، ما بالك بهذه المواد (الرمان والطماطم) التي تم تهريب المخدرات بداخلها”.

مليونا حبة كبتاجون

كانت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك في منفذ الحديثة، قد أحبطت مليونين و15 ألفًا و116 من حبوب الكبتاجون ضمن الإرسالية، التي جرى إخفاؤها داخل تجاويف ثمار “الطماطم والرمان”.

وأوضحت الهيئة أنه وردت إرسالية للمملكة عبر منفذ الحديثة، عبارة عن “طماطم ورمان” محمولة على إحدى الشاحنات القادمة، وعند خضوعها للإجراءات الجمركية، والكشف عليها عبر التقنيات الأمنية، عُثر على الكمية المضبوطة.

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