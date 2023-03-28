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طوكيو قلقة من دخول بحر اليابان لقائمة أهداف بوتين

الثلاثاء ٢٨ مارس ٢٠٢٣ الساعة ٢:٢٣ مساءً
طوكيو قلقة من دخول بحر اليابان لقائمة أهداف بوتين
المواطن - فريق التحرير

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أعلنت وزارة الدفاع الروسية إطلاق أسطولها البحري في المحيط الهادئ بصواريخ كروز من طراز موسكيت على هدف وهمي، وهو ما أدى إلى موجة جديدة من موجات التوتر والتصعيد بين موسكو وطوكيو في بحر اليابان.

وجاءت التجربة الصاروخية التي استخدم فيها صاروخ كروز أسرع من الصوت بعد أسبوع من تحليق قاذفتين استراتيجيتين روسيتين قادرتين على حمل رؤوس نووية فوق بحر اليابان لأكثر من 7 ساعات.

دائرة الصراع تتسع

بعد ساعات قليلة من التجربة الروسية، أعلنت اليابان إدانتها لتحركات موسكو الأخيرة، وأعلنت الخارجية اليابانية أن طوكيو ستظل يقظة حيال تحركات موسكو التي زادت بشكل كبير في بحر اليابان مع استمرار أزمة أوكرانيا.

على الجانب الآخر تواصل كوريا الشمالية، إطلاق صواريخ باليستية بشكل مستمر في منطقة بحر اليابان، وهو ما يقابل بتنديد دولي وبخاصة من كوريا الجنوبية واليابان والولايات المتحدة الأمريكية، حيث يرون أن دائرة الصدام تتسع دوليا نتيجة لـ التهور الروسي المستمر.

وباتت طوكيو بالفعل لاعبًا رئيسيًا في الأزمة الأوكرانية وأظهرت تضامنًا كبيرًا وتخلت عن سياسية النأي عن النفس، واتضح ذلك من خلال زيارة رئيس وزارها الأسبوع الماضي إلى كييف وتعهده بتقديم دعم لها في حربها ضد موسكو.

قلق روسي من طوكيو

تحركات موسكو تجاه طوكيو، بحسب أكاديمي روسي تأتي في نطاق العداء الياباني الذي ظهر جليًا بحد وصفه خلال الأشهر الماضية، وينذر ببداية تشكيل حلف جديد ضد روسيا في آسيا من خلال اليابان.

وأضاف هوفمان مارتشينكو، لموقع سكاي نيوز، أن موسكو تتابع عن كثب تطور الإمكانات العسكرية لليابان، بعد أن كثفت مؤخرًا بشكل حاد تحديث إمكاناتها العسكرية، كما أنها ترفع من وتيرة الأنشطة الخطرة بالقرب من الحدود الروسية، بما في ذلك إجراء مناورات واسعة النطاق بالاشتراك مع واشنطن والناتو.

وأوضح مارتشينكو، أن موسكو ستزيد الفترة المقبلة في نشر منشآت عسكرية جديدة، ومن بينها محطات رادار لأنظمة الإنذار بالهجوم الصاروخي بالقرب من جزر الكوريل، لتغطية جميع مناطق بحر أوخوتسك وبحر اليابان، وتوفير حماية للأسطول الروسي في المحيط الهادي.

طوكيو قلقة من دخول بحر اليابان لقائمة أهداف بوتين
File photo of Russian Navys Pacific Fleet warships conduct exercise in Sea of Japan in Oct 2021. The Fleet press service announced Tuesday Feb 1, 2022 that the warships and supply vessels will practice air defense, joint maneuvering and practice firing during military exercise in the Sea of Japan and the Sea of Okhotsk. About 20 Pacific fleet combat ships and supply vessels went out to sea to practice tasks within the planned naval exercise at training grounds in the Sea of Japan and the Sea of Okhotsk. The exercise will involve Gremyaschy, Sovershenny, Gromky and Aldar Tsydenjapov corvettes, the Marshal Shaposhnikov frigate, the Admiral Panteleyev large anti-submarine ship, and the Marshal Krylov command ship. In addition, some episodes will involve small missile and anti-submarine ships, minesweepers, and missile boats, the statement says. (Russia MOD/EYEPRESS)
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