Icon

الجاسر: طيران الرياض تمثل انبثاق فجر جديد لمستقبل النقل الجوي بالمملكة Icon مدرب الشباب: مباراة القوة الجوية صعبة وهدفنا اللقب Icon سيول عسير ترسم لوحة جمالية بمنتزه الحبلة Icon تأجيل جلسة محاكمة المتهمة بقتل المبتعث السعودي الغريبي Icon طيران الرياض تعزز موقع المملكة كمركز عالمي للنقل والخدمات اللوجستية Icon ضبط 133 مخالفًا لنظام البيئة خلال أسبوع Icon رحلات طيران الرياض تستهدف 100 وجهة حول العالم Icon الباطن يسعى لمواصلة انتفاضته أمام الوحدة Icon ولي العهد يقود صندوق الاستثمارات العامة لإطلاق مشاريع تعزز الاقتصاد المحلي Icon 11 ساعة جراحية لاستئصال ورم نادر من قلب مريض بمكة Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
يجعل العاصمة بوابة للعالم ووجهة للتجارة والسياحة الدولية

طيران الرياض تعزز موقع المملكة كمركز عالمي للنقل والخدمات اللوجستية

الأحد ١٢ مارس ٢٠٢٣ الساعة ٣:٢٧ مساءً
طيران الرياض تعزز موقع المملكة كمركز عالمي للنقل والخدمات اللوجستية
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

يأتي إعلان ولي العهد الأمير محمد بن سلمان عن تأسيس صندوق الاستثمارات العامة لشركة  طيران الرياض الناقل الجوي الوطني الجديد لتعزيز مكانة الرياض كبوابة للعالم ووجهة عالمية للتجارة والسياحة.

كما يعكس المشروع حرص ولي العهد على تعزيز موقع المملكة الاستراتيجي لتصبح مركزًا عالميًا للنقل والخدمات اللوجستية

طيران الرياض

وتهدف شركة طيران الرياض المملوكة لصندوق الاستثمارات العامة، لتكون أحد شركات الطيران الرائدة عالميًا، عبر امتلاك أسطول طائرات متطور وفق أحدث التقنيات الحديثة، وتبني أفضل معايير الاستدامة والسلامة المعتمدة عالميًا.

وستتخذ الشركة من العاصمة الرياض مركزًا رئيسيًا لإدارة عملياتها التشغيلية، ومنطلقًا لرحلاتها، بما يعزز مكانة العاصمة السعودية كبوابة للعالم، ووجهة عالمية للنقل والتجارة والسياحة.

وسيقود الشركة نخبة من الخبراء المحليين والدوليين، ويرأس مجلس إدارتها، معالي الأستاذ ياسر بن عثمان الرميان، وتم تعيين توني دوغلاس رئيسًا تنفيذيًا للشركة، إلى جانب فريق متخصص من الكوادر الوطنية والعالمية، بما يدعم خططها المستقبلية لتكون شركة وطنية رائدة في قطاع الطيران.

تقديم خدمات متكاملة

كما ستعمل الشركة على تقديم خدمات متكاملة، لتنطلق رحلاتها من العاصمة إلى أكثر من 100 وجهة داخل المملكة وحول العالم بحلول العام 2030.

ويدعم طيران الرياض، تحقيق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية عبر تطوير القطاع النقل الجوي وتعزيزًا لموقع المملكة الاستراتيجي والذي يربط بين 3 من أهم قارات العالم (آسيا، وإفريقيا، وأوروبا).

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

زلزال تركيا يتسبب في ارتفاع التضخم مجددًا فوق 40%
تقارير

زلزال تركيا يتسبب في ارتفاع التضخم مجددًا...

تقارير
إقبال دولي على الجناح السعودي في أيدكس 2023 بأبو ظبي
السعودية اليوم

إقبال دولي على الجناح السعودي في أيدكس...

السعودية اليوم
أمريكا تطلب من مواطنيها مغادرة روسيا فورًا
العالم

أمريكا تطلب من مواطنيها مغادرة روسيا فورًا

العالم
10 تنبيهات من الشؤون الإسلامية لأئمة ومؤذني المساجد
السعودية اليوم

10 تنبيهات من الشؤون الإسلامية لأئمة ومؤذني...

السعودية اليوم
الغذاء والدواء: 8 مصادر نباتية وحيوانية غنية بالحديد
صحة وطب‎

الغذاء والدواء: 8 مصادر نباتية وحيوانية غنية...

صحة وطب‎
رجال المرور تنظيم وأمان خلال احتفالات يوم التأسيس
السعودية اليوم

رجال المرور تنظيم وأمان خلال احتفالات يوم...

السعودية اليوم
لمسات رونالدو الإنسانية لا تتوقف مع محبي النصر
الرياضة

لمسات رونالدو الإنسانية لا تتوقف مع محبي...

الرياضة
وظائف مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث
حصاد اليوم

وظائف مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث

حصاد اليوم