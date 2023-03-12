طيران الرياض تعزز موقع المملكة كمركز عالمي للنقل والخدمات اللوجستية

يأتي إعلان ولي العهد الأمير محمد بن سلمان عن تأسيس صندوق الاستثمارات العامة لشركة طيران الرياض الناقل الجوي الوطني الجديد لتعزيز مكانة الرياض كبوابة للعالم ووجهة عالمية للتجارة والسياحة.

كما يعكس المشروع حرص ولي العهد على تعزيز موقع المملكة الاستراتيجي لتصبح مركزًا عالميًا للنقل والخدمات اللوجستية

طيران الرياض

وتهدف شركة طيران الرياض المملوكة لصندوق الاستثمارات العامة، لتكون أحد شركات الطيران الرائدة عالميًا، عبر امتلاك أسطول طائرات متطور وفق أحدث التقنيات الحديثة، وتبني أفضل معايير الاستدامة والسلامة المعتمدة عالميًا.

وستتخذ الشركة من العاصمة الرياض مركزًا رئيسيًا لإدارة عملياتها التشغيلية، ومنطلقًا لرحلاتها، بما يعزز مكانة العاصمة السعودية كبوابة للعالم، ووجهة عالمية للنقل والتجارة والسياحة.

وسيقود الشركة نخبة من الخبراء المحليين والدوليين، ويرأس مجلس إدارتها، معالي الأستاذ ياسر بن عثمان الرميان، وتم تعيين توني دوغلاس رئيسًا تنفيذيًا للشركة، إلى جانب فريق متخصص من الكوادر الوطنية والعالمية، بما يدعم خططها المستقبلية لتكون شركة وطنية رائدة في قطاع الطيران.

تقديم خدمات متكاملة

كما ستعمل الشركة على تقديم خدمات متكاملة، لتنطلق رحلاتها من العاصمة إلى أكثر من 100 وجهة داخل المملكة وحول العالم بحلول العام 2030.

ويدعم طيران الرياض، تحقيق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية عبر تطوير القطاع النقل الجوي وتعزيزًا لموقع المملكة الاستراتيجي والذي يربط بين 3 من أهم قارات العالم (آسيا، وإفريقيا، وأوروبا).