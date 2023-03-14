طيران الرياض تعلن أول طلب لأسطول للطائرات مكون من 72 طائرة بوينج

أعلنت شركة طيران الرياض عن أول طلب لأسطول للطائرات مكون من 72 طائرة بوينج دريملاينر من طراز 787-9.

وحسب ما نقلته قناة “الإخبارية” في نبأ عاجل لها، يسعى الناقل الجوي الجديد من صندوق الاستثمارات العامة إلى تعزيز مكانة المملكة لتكون مركزًا عالميًا للطيران.

39 طائرة

وتتضمن الاتفاقية بين طيران الرياض وبوينج تزويد الناقل الجوي الجديد بـ 39 طائرة من طراز 787-9 دريملاينر مع احتمالية شراء 33 طائرة إضافية.

وتعد الاتفاقية ضمن أكبر خمسة طلبات تجارية لأسطول الطائرات من حيث القيمة في تاريخ شركة بوينج.

ومن المتوقع أن تساهم طيران الرياض في نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي في المملكة بـ 75 مليار ريال واستحداث أكثر من 200 ألف وظيفة مباشرة وغير مباشرة.

100 ألف وظيفة

ومن المتوقع أن توفر الصفقة ما يقارب 100 ألف وظيفة مباشرة وغير مباشرة في الولايات المتحدة الأمريكية، ومشاركة أكثر 300 مورد عبر 38 ولاية، منها 145 شركة أمريكية صغيرة.