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ابتداءً من 19 أبريل المقبل بأسعار تشجيعية تبدأ من 199 ريالاً

طيران ناس يعلن تدشين رحلتين أسبوعياً بين الدمام والقيصومة

السبت ٤ مارس ٢٠٢٣ الساعة ١٢:٥٩ مساءً
طيران ناس يعلن تدشين رحلتين أسبوعياً بين الدمام والقيصومة
المواطن - فريق التحرير

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أعلن طيران ناس، الناقل الجوي السعودي والطيران الاقتصادي الرائد في الشرق الأوسط، إطلاق رحلتين مباشرة أسبوعياً يومي الأحد والأربعاء بين الدمام والقيصومة، ابتداءً من 19 أبريل المقبل بأسعار تشجيعية تبدأ من 199 ريالاً.

ويأتي إطلاق الرحلات الجديدة بعد أيام من إعلان طيران ناس تسلم طائرة جديدة من طراز A320neo هي الأولى ضمن 19 طائرة من نفس الطراز من المقرر أن يتسلمها خلال العام 2023، ليرتفع حجم أسطوله الحالي إلى 44 طائرة، في ضوء استراتيجية طيران ناس للتوسع ضمن خطته التي أطلقها تحت شعار “نربط العالم بالمملكة”.

وينتظر أن يعلن طيران ناس عن وجهاته الصيفية التي ستشهد إضافة وجهات وخطوط سير جديدة بجانب إعادة تشغيل وجهات الصيف السابقة.

وتنسجم الخطة الاستراتيجية لطيران ناس الذي يربط حالياً أكثر من 70 وجهة محلية ودولية، مع أهداف استراتيجية الطيران المدني للوصول إلى 330 مليون مسافر وزيادة عدد الوجهات الدولية المرتبطة بالمملكة إلى أكثر من 250 وجهة بحلول عام 2030.

وسجلت الشركة في 2022 نمواً مضاعفاً في أرقام الأداء والتشغيل مقارنة بالعام الماضي 2021، بزيادة نسبتها 91% في أعداد الركاب، حيث ارتفع عدد المسافرين على رحلات طيران ناس إلى 8.7 مليون مسافر فيما بلغ عدد الرحلات 66 ألف رحلة، بزيادة تبلغ 45%، كما نمت السعة المقعدية بنسبة 46%. حيث دشن في 2022 أكثر من 16 وجهة جديدة و30 خط سير جديداً.

ويمكن حجز الرحلات من خلال جميع قنوات الحجز، عبر الموقع الإلكتروني www.flynas.com أو تطبيق طيران ناس للهاتف المحمول أو مركز الاتصال طوال أيام الأسبوع (920001234) أو عبر وكلاء السفر.

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