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ظاهرة فلكية تزين سماء السعودية اليوم

الجمعة ٢٤ مارس ٢٠٢٣ الساعة ٣:١٩ مساءً
ظاهرة فلكية تزين سماء السعودية اليوم
المواطن - فريق التحرير

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كشف الباحث في الطقس والفلك د. خالد الزعاق، إن سماء المملكة ستشهد اليوم ظاهرة فلكية مع غياب الشمس، إذ يقترن هلال القمر بكوكب الزهرة بشكل لافت وجميل وجدير بالمشاهدة والتصوير.

كوكب الزهرة

ولفت الزعاق خلال فقرة برنامج على قناة العربية، إلى أن أشهر منازل القمر الهلال، وأجملها البدر، مستشهدًا بقول الله تعالى في سورة يس، “والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم”.

وتابع: وألمع الأجرام السماوية كوكب الزهرة، الذي يسميه العرب القدماء بالكوكب الدري، مستشهدًا بقول الله تعالى في سورة النور، “مثل نوره كمشكاة فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري”.

اقتران الهلال بالزهرة

واستطرد: كوكب الزهرة يسمى عند العامة بنجمة العشاء، لأنه يظهر في وقت العشاء مشيرًا إلى أنه في مساء اليوم الجمعة سيقترن الأشهر بالأجمل، سيقترن الهلال بكوكب الزهرة بشكل جميل ولافت، موضحًا أن كوكب الزهرة هو جمال الجهة الغربية طوال شهر رمضان وهو الكوكب الوحيد اللامع الذي لا يرى بشكل قاطع من الأفق من الشرق إلى الغرب كحال الكواكب الأخرى، لأنه واقع بيننا وين الشمس، والعرب أسموه بالزهرة لأنه يزهر بجماله، مستشهدًا بالأبيات الشعرية:

وكأنّها لِبَهائها ولحُسنِها *** خُلِقتْ مِن الياقوت والمَرجانِ

حارت حروفُ النور في وصفِ التي *** أهوى وأَعجَزَ حُسنُها تِبْيَاني

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