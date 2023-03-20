ظهور بروس ويلز لأول مرة بعد إعلان إصابته بالـ خرف

ظهر الممثل الأمريكي بروس ويليس لأول مرة في مقطع فيديو جديد بعد شهر من تشخيص إصابته بالخرف في حفلة عيد ميلاده الـ 68 مع عائلته.

الظهور الأول لبروس

وأفادت صحيفة ذا صن البريطانية، أن بروس ظهر رفقة زوجته الحالية إيما وبناته جميعًا في حفلة عيد ميلاده مع عدد قليل من الضيوف الآخرين.

وبدا بروس وكأنه في حالة معنوية جيدة، حيث غنى بضع كلمات لأغنية عيد ميلاده، ودردش مع المحتفلين الآخرين، وأطفأ شموع كعكة عيد ميلاده.

ولكن كان ظهور بروس زيلز الأخير مقلقل للغاية، حيث بدا أن بروس فقد إحدى أسنانه الأمامية.

تطورات حالته الصحية

يبدو أن تطورات الحالة الصحية لـ بروس ويلز تسير من سيئ لأسوأ وفقًا لما نشرته صحية ماركا مؤخرًا من خلال موقعها الإلكتروني استنادًا إلى والدته التي أكدت خلال تصريحات الشهر الماضي، على خوفها الشديد من أن يأتي وقت ولا يتعرف عليها ابنها بسبب المرض الذي ألم به منذ فترة، ومضاعفاته في الآونة المقبلة.

وأوضحت مارلين ويلز والدة النجم الشهير، أنها غير متأكدة مما إذا كان ابنها لا يزال يتعرف عليها، سلوكه بطيء للغاية، وهناك دائمًا عدوانية طفيفة ولم يعد من الممكن إجراء محادثة عادية معه”.

مرض الحبسة الكلامية

وكانت أعلنت عائلة النجم العالمى بروس ويلز، إصابته بمرض الخرف الجبهي الصدغي، بعدما سبق وأعلنت عائلة الممثل البالغ من العمر 67 عامًا، في مارس 2022، تشخيصه بالإصابة بمرض الحبسة الكلامية، معلنة تقاعده عن التمثيل.

ووفقًا للتقرير الذي نشرته صحيفة “Varitey”، فإن الحساب الرسمي للنجم بروس ويليس، عبر موقع “إنستجرام”، نشر صورته مرفقه ببيان صادر عن العائلة، قالت فيه: “أرادت عائلتنا أن تبدأ بالتعبير عن عميق امتناننا للتدفق المذهل للحب والدعم والقصص الرائعة التي تلقيناها جميعًا منذ مشاركة تشخيص بروس، انطلاقا من ذلك، أردنا أن نقدم لكم تحديثًا عن زوجنا الحبيب وأبينا وصديقنا حيث أصبح لدينا الآن فهم أعمق لما يمر به”.

تحديات المرض

وأضافت عائلة بروس ويلز: “منذ أن أعلنا تشخيص بروس للحبسة الكلامية في ربيع عام 2022، تقدمت حالة بروس ولدينا الآن تشخيص أكثر تحديدًا وهو الخرف الجبهي الصدغي (المعروف باسم FTD).. لسوء الحظ، فإن تحديات التواصل ليست سوى عرض واحد من أعراض المرض الذي يواجهه بروس.. في حين أن هذا مؤلم، فمن المريح أن يكون لديك تشخيص واضح في النهاية”.