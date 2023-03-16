ظهور ثعابين سامة بالمنازل في جازان بعد السيول النصر صاحب أول هدف عربي بكأس العالم للأندية تفاصيل وفاة أسرة كاملة في حادث تصادم على طريق الرياض نسخة ثورية من CHATGPT تُشخص الأمراض رقم مميز لـ عبدالرزاق حمدالله بالدوري مدني جازان ينتشل 3 أطفال جرفتهم السيول ميزة مذهلة في آيفون تنبهك للأصوات المهمة مخاوف وتحذيرات من اختفاء أطنان اليورانيوم للقذافي 3 مواجهات غدًا في دوري روشن السعودي القوات الجوية السعودية تواصل مشاركتها في مناورات محارب الكوبرا
وثق مقطع فيديو متداول، ظهور ثعابين سامة بعد هطول الأمطار الغزيرة وجريان السيول بمنطقة جازان.
ورصد الفيديو المتداول على نطاق واسع مجموعة من الأهالي الذين استعانوا بمتخصصين لإخراج الثعابين التي دخلت إلى بيوتهم بعد تساقط الأمطار.
وأمسك متخصص ثعبانًا من داخل أحد المنازل، بعدما حاول السيطرة عليه واللحاق به بعد صعوده على شجرة.
بعدها ظهر متخصص آخر ممسكًا بثعبان ثانِ، موضحًا أن هذه الثعابين جاءت مع السيل.
وشهدت منطقة جازان، حالة من التقلبات الجوية وهطول للأمطار الغزيرة التي أدت إلى جريان السيول والأودية.
وكثفت أمانة منطقة جازان وبلدياتها التابعة لها جهودها للتعامل مع آثار الحالة المطرية الغزيرة التي تشهدها المنطقة، وذلك بإشراف ومتابعة مباشرة من أمين المنطقة المهندس يحيى الغزواني.