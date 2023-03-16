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ظهور ثعابين سامة بالمنازل في جازان بعد السيول

الخميس ١٦ مارس ٢٠٢٣ الساعة ٣:١٩ مساءً
ظهور ثعابين سامة بالمنازل في جازان بعد السيول
المواطن - فريق التحرير

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وثق مقطع فيديو متداول، ظهور ثعابين سامة بعد هطول الأمطار الغزيرة وجريان السيول بمنطقة جازان.

ثعابين سامة

ورصد الفيديو المتداول على نطاق واسع مجموعة من الأهالي الذين استعانوا بمتخصصين لإخراج الثعابين التي دخلت إلى بيوتهم بعد تساقط الأمطار.

وأمسك متخصص ثعبانًا من داخل أحد المنازل، بعدما حاول السيطرة عليه واللحاق به بعد صعوده على شجرة.

بعدها ظهر متخصص آخر ممسكًا بثعبان ثانِ، موضحًا أن هذه الثعابين جاءت مع السيل.

أمطار وسيول

وشهدت منطقة جازان، حالة من التقلبات الجوية وهطول للأمطار الغزيرة التي أدت إلى جريان السيول والأودية.

وكثفت أمانة منطقة جازان وبلدياتها التابعة لها جهودها للتعامل مع آثار الحالة المطرية الغزيرة التي تشهدها المنطقة، وذلك بإشراف ومتابعة مباشرة من أمين المنطقة المهندس يحيى الغزواني.

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