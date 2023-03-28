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كان قد تم تغريمه 2.8 مليار دولار أمريكي

ظهور مفاجئ لمؤسس علي بابا بعد اختفائه في الصين

الثلاثاء ٢٨ مارس ٢٠٢٣ الساعة ٥:٠٦ مساءً
ظهور مفاجئ لمؤسس علي بابا بعد اختفائه في الصين
المواطن - فريق التحرير

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عاد الملياردير جاك ما، إلى البر الرئيسي للصين للمرة الأولى منذ أكثر من عام، حيث قام مؤسس علي بابا بزيارة مدرسة تمولها الشركة وتحدث عن كيفية تأثير التغييرات في التكنولوجيا على التعليم.


ظهور لافت

وتأتي زيارة ما، مع محاولة المسؤولين إحياء الثقة في الأعمال التجارية بعد الجائحة والقمع التشريعي.

ولفت ظهور رجل الأعمال الصيني مجددًا الكثير من الانتباه لأن اختفاءه من الصين، بالطبع، كان يعتبر في كثير من الأحيان نقطة تحول في سياسة وموقف هذه القيادة تجاه القطاع الخاص.

ظهور مفاجئ لمؤسس علي بابا جاك ما بعد اختفاءه في الصين (1)
اختفاء منذ 2020

وبدأ كل شيء عندما ألقى ما خطابًا في نوفمبر 2020 ينتقد فيه بشكل حاد المنظمين الماليين في البلد، بعد ذلك بوقت قصير، تم وقف الطرح العام الأولي لإحدى شركاته، والذي كان الناس ينتظرونه بشدة، بينما تم التدقيق في شركته وفي نهاية المطاف تم تغريمه مبلغًا قياسيًا بقيمة 2.8 مليار دولار أمريكي.

وتزامن كل هذا مع قمع على نطاق واسع من قبل الحكومة على القطاع الخاص بأكمله، ليس فقط على التكنولوجيا، ولكن أيضًا قطاعي التعليم الخاص والعقارات، وأخذت في بعض الأحيان المليارات من الدولارات من هذه الشركات بين عشية وضحاها، وسط حملة من وسائل الإعلام الحكومية ضد ما سميّت بـ رؤوس المال الشريرة والرأسماليين الأشرار.

وزادت سياسة صفر كوفيد من قبل الحكومة على مدار السنوات القليلة الماضية بالطبع من تفاقم الوضع، مما أدى إلى تدمير هذا الاقتصاد حقًا.

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