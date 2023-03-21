ظهور نادر لوالدة محمد صلاح

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شارك اللاعب المصري ونجم نادي ليفربول الإنجليزي محمد صلاح، صورة له رفقة والديه في مسقط رأسه مدينة “بسيون” التابعة لمحافظة الغربية بمناسبة الاحتفال بعيد الأم.
ونشر محمد صلاح، عبر حسابه الشخصي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، صورتين له برفقة أمه وأبيه مع وضع رمز قلب فوق الصورتين.
ولم يكتفِ بصورة أمه فقط، في عيد الأم، لكنه وضع صورة أبيه أيضًا.
وتفاعل متابعو الفرعون المصري مع الصور التي نشرها اللاعب ولاقت الكثير من التعليقات والأمنيات بدوام الصحة والعافية لهما.
وتأتي زيارة محمد صلاح إلى مصر، بالتوازي مع انضمامه إلى معسكر منتخب مصر، استعدادا لمباراة مالاوى في التصفيات الإفريقية.