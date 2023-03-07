عاجل| الشؤون الإسلامية تضبط إمامًا بالرياض يستغل مستودع الجامع لجمع التبرعات

اتفاق بين أرامكو وكوريا الجنوبية بـ 6 مليارات دولار الملك تشارلز يعيد تقليدًا يعود للقرن الـ17 ذكريات هاني شنودة تجمع كبار النجوم على مسرح أبوبكر سالم غدًا أمير الشرقية لمتقاعدي أرامكو: آمل أن تكونوا حملتم خبرات مثمرة سفارة المملكة لدى روسيا مغلقة غدًا الوطنية للإسكان تُطلق دار خزام شمال الرياض بأسعار تبدأ من 350 ألف ريال ماسك يستفز النساء في عيدهن بتعليق لاذع استدعاء 484 مركبة فورد بسبب خلل فني شواطئ الرمال الفضية تجربة مليئة بالبهجة في جدة سائقة خاصة ومساعد شخصي.. أبرز المهن الجديدة المسموح باستقدامها
باشرت الفرق الرقابية بوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، ضبط إمام جامع في شرق العاصمة الرياض يقوم بجمع التبرعات النقدية والعينية، حيث قام باستغلال مرافق الجامع وإحداث بناء عشوائي من الحديد “هنقر” مخالف للنظام ويخلو من أي وسائل لحفظ المواد الغذائية التي يتم تخزينها فيه، بالإضافة إلى مخالفة التعاميم التي أصدرتها الوزارة بمنع جمع التبرعات النقدية والعينية إلا عبر القنوات الرسمية.
وأشارت الوزارة في بيانها الرسمي إلى أن الفرق الرقابية قامت بتحرير الواقعة وتوثيقها، وإحالته إلى جهات الاختصاص بالوزارة لاستكمال الإجراءات النظامية بحق المخالف.
وتهيب الوزارة في ختام بيانها بالمواطنين والمقيمين بالتعاون معها في الإبلاغ عن أي شخص يقوم بجمع التبرعات من منسوبي المساجد عبر الاتصال بمركز خدمات المستفيدين (1933)، أو التواصل مع فروع الوزارة بالمناطق، مؤكدة على أهمية دور المواطن والمقيم في تحقيق رسالة الوزارة وأهدافها العامة.