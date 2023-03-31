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جاري استكمال القبض على المرافق

القبض على شخص لصدمه مركبات عمدًا وإطلاق النار في الهواء بالرياض

الجمعة ٣١ مارس ٢٠٢٣ الساعة ٢:٤٨ صباحاً
القبض على شخص لصدمه مركبات عمدًا وإطلاق النار في الهواء بالرياض
المواطن - فريق التحرير

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صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، بأنه إشارة إلى المحتـوى المرئـي المتـداول فـي مواقع التواصل الاجتماعـي لقائد مركبة ويرافقـه آخـر، يصـدم عمـدًا عـددًا من المركبات فـي أحـد طـرق معارض السيارات جنوب مدينة الرياض ومحاولة الهرب وإطلاق النـار فـي الهـواء، فقـد قبضت دوريات الأمـن عليـه، وهـو مواطـن، وتبيـن مـن إجـراءات الاستدلال أنـه بحالة غير طبيعيـة.

ونتج عن ذلك إصابة شخصين وتلفيات مادية فـي (7) مركبـات، وجـرى إيقافـه واتخاذ الإجـراءات النظاميـة بحقـه وإحالتـه إلـى النيابة العامة، وجاري استكمال القبض على المرافق.

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