ربط إدارات التعليم بالمحافظات بالإدارة العامة لكل منطقة

قررت وزارة التعليم في تعميم لها ربط جميع إدارات التعليم في المحافظات بالإدارات العامة للتعليم بمناطق المملكة الثلاث عشرة المنصوص عليها بالأمر الملكي رقم (أ/92) وتاريخ 27/8/1412هـ، ولائحته التنفيذية.

ربط إدارات التعليم

وجاء في تعميم وزارة التعليم “تستمر الإدارات العامة للتعليم بمحافظات جدة والطائف والأحساء بالارتباط الإداري بالوزارة على أن لا يخل ذلك بتزويد كل منهم الإدارة العامة للتعليم بالمنطقة في نطاق كل منهم بما يلزمها من متطلبات لإمارات المناطق ومجلس المنطقة وفق مقتضى الأمر الملكي رقم (أ/92) ولائحته التنفيذية”.

مهام مدير عام التعليم

ووفقاً لتعميم وزارة التعليم “يتولى مدير عام التعليم بالمنطقة الإشراف على جميع إدارات التعليم في المحافظات بمنطقته وله على سبيل الاختصاص توقيع قرارات تكليف مديري التعليم في إدارات التعليم بالمحافظات المرتبطة به بعد موافقة وزير التعليم”، ممن تنطبق عليهم الشروط والضوابط المعتمدة وما يتفق والأنظمة واللوائح”.