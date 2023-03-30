عاصفة قوية تضرب سوريا وتخلف قتلى بينهم أطفال

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قتل أربعة أشخاص، بينهم طفلان، جراء عاصفة ضربت وسط سوريا أمس الأربعاء.
وبحسب وسائل إعلام محلية، توفي الأشخاص الأربعة جراء انهيار جدران أسمنتية في ناحية مورك وحي جبرين في ريف حماة، بسبب العاصفة والرياح الشديدة التي ضربت محافظة حماة.
وأفاد مدير الهيئة العامة لمشفى حماة الوطني، الدكتور سليم خلوف، بأنه تم نقل جثامين 4 أشخاص بينهم طفلان لقوا حتفهم وعدة مصابين آخرين جراء انهيارات لبعض الجدران والكتل الإسمنتية بفعل العاصفة، مضيفًا أنه تم تقديم كل الإسعافات اللازمة للمصابين والجرحى، وفقًا لوكالة الأنباء السورية سانا.
وأوضح مدير فرع المنطقة الوسطى لنقل الكهرباء أحمد مكاوي، أن العاصفة الهوائية الشديدة التي شهدتها محافظة حماة تسببت في انهيار 3 أبراج توتر كهربائي على الخط المغذي لمحطة تحويل سلحب وانقطاع الكهرباء عن كامل المنطقة، مشيرًا إلى أن ورشات الصيانة ستبدأ عملها يوم الخميس في إعادة نصب الأبراج وتركيب الكابلات وكامل التجهيزات اللازمة لإعادة تشغيلها.
كذلك تسببت العاصفة أيضًا بسقوط برج الاتصالات الخلوية في منطقة سلحب حسبما ذكر مدير المنطقة حسام عباس لـ”سانا”، موضحًا أن خدمة الاتصالات الخلوية توقفت عن عدد من أحياء المنطقة التي كان يخدمها البرج.