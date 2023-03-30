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جراء انهيار جدران أسمنتية

عاصفة قوية تضرب سوريا وتخلف قتلى بينهم أطفال

الخميس ٣٠ مارس ٢٠٢٣ الساعة ٢:٠٤ صباحاً
عاصفة قوية تضرب سوريا وتخلف قتلى بينهم أطفال
المواطن - فريق التحرير

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قتل أربعة أشخاص، بينهم طفلان، جراء عاصفة ضربت وسط سوريا أمس الأربعاء.

انهيار جدران أسمنتية

وبحسب وسائل إعلام محلية، توفي الأشخاص الأربعة جراء انهيار جدران أسمنتية في ناحية مورك وحي جبرين في ريف حماة، بسبب العاصفة والرياح الشديدة التي ضربت محافظة حماة.

وأفاد مدير الهيئة العامة لمشفى حماة الوطني، الدكتور سليم خلوف، بأنه تم نقل جثامين 4 أشخاص بينهم طفلان لقوا حتفهم وعدة مصابين آخرين جراء انهيارات لبعض الجدران والكتل الإسمنتية بفعل العاصفة، مضيفًا أنه تم تقديم كل الإسعافات اللازمة للمصابين والجرحى، وفقًا لوكالة الأنباء السورية سانا.

انهيار 3 أبراج كهرباء

وأوضح مدير فرع المنطقة الوسطى لنقل الكهرباء أحمد مكاوي، أن العاصفة الهوائية الشديدة التي شهدتها محافظة حماة تسببت في انهيار 3 أبراج توتر كهربائي على الخط المغذي لمحطة تحويل سلحب وانقطاع الكهرباء عن كامل المنطقة، مشيرًا إلى أن ورشات الصيانة ستبدأ عملها يوم الخميس في إعادة نصب الأبراج وتركيب الكابلات وكامل التجهيزات اللازمة لإعادة تشغيلها.

كذلك تسببت العاصفة أيضًا بسقوط برج الاتصالات الخلوية في منطقة سلحب حسبما ذكر مدير المنطقة حسام عباس لـ”سانا”، موضحًا أن خدمة الاتصالات الخلوية توقفت عن عدد من أحياء المنطقة التي كان يخدمها البرج.

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