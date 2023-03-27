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بدأ إبعاد التراب بكلتا يديه

عامل في الكونغو يخاطر بحياته لإنقاذ أصدقائه

الإثنين ٢٧ مارس ٢٠٢٣ الساعة ٣:٥١ صباحاً
عامل في الكونغو يخاطر بحياته لإنقاذ أصدقائه
المواطن - فريق التحرير

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خاطر عامل في الكونغو بحياته من أجل إنقاذ أصدقائه، في مشهد يعلّم معنى الإنسانية.

عمل بطولي

وضجت وسائل التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، بمقطع فيديو أظهر عملًا بطوليًّا قام به عامل في الكونغو، أنقذ به مجموعة من أصدقائه بعدما انهارت التربة بهم أثناء عملهم وطمرتهم.

فما كان من العامل البطل، إلا أن بدأ إبعاد التراب بكلتا يديه بحثًا عن باقي العمال.

وفجأة بدأ الشبان بالخروج واحدًا تلو الآخر، ومع كل روح تخرج كان يكمل العامل البطل عمله بإخراج المزيد.

وقد بقي الرجل على هذه الحال حتى خروج الجميع على الرغم من خطورة الموقف.

وما إن انتشر الفيديو حتى لاقى تفاعلَا واسعًا، وسط إعجاب الجميع بفعلة الرجل، ورباطة جأشه.

كما شدد آخرون على أن أخلاقه مثال لإغاثة الملهوف يحتذى به.

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