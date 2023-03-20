عبدالرزاق حمدالله الأعلى تقييمًا في الجولة الـ21

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خطف مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، المغربي عبدالرزاق حمدالله الأنظار، ليكون النجم الأبرز في الجولة الـ21 من دوري روشن السعودي.
وكشف حساب دوري روشن السعودي الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، عن اللاعبين الأعلى تقييمًا في الجولة الـ21، وجاء عبدالرزاق حمدالله في المقدمة بـ8.9 درجات، بعد تسجيله لهاتريك في شباك الفتح.
وحصل نجم فريق ضمك، عبدالله العمار على ثاني أعلى تقييم خلف عبدالرزاق حمدالله، بـ8.6 درجات، يليه نجم الشباب، كيرتشوفياك بـ8.5 درجات، ثم ثنائي الهلال، محمد كنو بـ8.2 درجات، وأوديون إيغالو بـ8 درجات.
على الجانب الآخر، جاء جدول ترتيب دوري روشن السعودي بعد الجولة الـ21، كالتالي؛ الاتحاد في الصدارة برصيد 50 نقطة، ثم النصر بـ49 نقطة، ثم الشباب بـ44، الهلال بـ39 نقطة، يليه التعاون برصيد 35 نقطة.
ويتواجد الفتح بالمركز السادس بـ32 نقطة، ثم ضمك بـ28 نقطة، يليه الطائي برصيد 26 نقطة، وبفارق نقطة عن الرائد، ثم الفيحاء بـ24 نقطة، يليه الاتفاق بـ23 نقطة، بالتساوي مع أبها، وبفارق نقطة عن الوحدة، يليه الخليج والعدالة بـ17 نقطة، ثم الباطن بـ9 نقاط.