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خلال مواجهة الاتحاد والنصر

عبدالرزاق حمدالله عينه على صدارة الهدافين

الخميس ٩ مارس ٢٠٢٣ الساعة ٥:٤٧ مساءً
عبدالرزاق حمدالله عينه على صدارة الهدافين
المواطن - فريق التحرير

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يطمح المهاجم المغربي عبدالرزاق حمد الله لمواصلة تألقه في دوري روشن السعودي، وقيادة فريقه الاتحاد لتجاوز عقبة النصر اليوم.

عبدالرزاق حمدالله يتألق

ويُقدم عبدالرزاق حمدالله مستوى مميزًا مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، ويحتل المركز الثاني في قائمة هدافي دوري روشن السعودي برصيد 12 هدفًا، وبفارق هدف واحد عن المتصدر نجم النصر، أندرسون تاليسكا.

عبدالرزاق حمدالله
حمدالله – المصدر spl

ويغيب تاليسكا عن المباريات بداعي الإصابة، ما يُحفز عبدالرزاق حمدالله صاحب الـ32 عامًا، للتألق في مباراة الاتحاد والنصر اليوم، وهز الشباك، أملًا في الانفراد بصدارة هدافي دوري روشن السعودي.

وخاض عبدالرزاق حمدالله 15 مباراة مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد في دوري روشن السعودي بمعدل 1334 دقيقة، وسجل 3 أهداف أمام الخليج، وهدفين ضد كل من التعاون والعدالة، وهدف أمام الفتح، ضمك، أبها، الباطن والفيحاء.

عبدالرزاق حمدالله
حمدالله – المصدر @ittihad

قمة الاتحاد والنصر

ويحتضن استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة “ملعب الجوهرة المشعة”، كلاسيكو الاتحاد والنصر، عند الساعة 8:30 مساء اليوم الخميس، ضمن منافسات جولة يوم العلم “الجولة الـ20” من دوري روشن السعودي.

وقبل كلاسيكو اليوم، ينفرد الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر بصدارة جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 46 نقطة، فيما يقع الاتحاد في المركز الثاني برصيد 44 نقطة.

الاتحاد في دوري روشن
لاعبو الاتحاد – المصدر @ittihad
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