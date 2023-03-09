عبدالرزاق حمدالله عينه على صدارة الهدافين

عمره تجاوز الـ80 عاماً.. قصة علم سعودي نادر لم تشاهده من قبل احتفالات يوم العلم تتصدر مواقع التواصل.. راية عز لوطن المجد في يوم العلم.. بوليفارد رياض سيتي وبوليفارد وورلد تحتفلان بالراية الخضراء أمير الجوف: الاحتفاء بالأيام الوطنية دلالة على استذكار التاريخ وغرس لقيم الانتماء والولاء العلم السعودي .. رمز للقوة والحكمة وعلو المكانة من سارية العَلم.. وزير التعليم يشارك منسوبي الوزارة انطلاقة الاحتفاء بيوم العَلم السعودي الاتحاد الأوروبي: اتفاق السعودية وإيران سيساهم في استقرار المنطقة أمير حائل: يوم العَلم يجسد معاني الفخر بالقيادة الحكيمة وهذا الوطن يوم العلم السعودي.. رمز التوحيد والعزة والوحدة والتلاحم مصر ترحب باستئناف العلاقات بين السعودية وإيران
يطمح المهاجم المغربي عبدالرزاق حمد الله لمواصلة تألقه في دوري روشن السعودي، وقيادة فريقه الاتحاد لتجاوز عقبة النصر اليوم.
ويُقدم عبدالرزاق حمدالله مستوى مميزًا مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، ويحتل المركز الثاني في قائمة هدافي دوري روشن السعودي برصيد 12 هدفًا، وبفارق هدف واحد عن المتصدر نجم النصر، أندرسون تاليسكا.
ويغيب تاليسكا عن المباريات بداعي الإصابة، ما يُحفز عبدالرزاق حمدالله صاحب الـ32 عامًا، للتألق في مباراة الاتحاد والنصر اليوم، وهز الشباك، أملًا في الانفراد بصدارة هدافي دوري روشن السعودي.
وخاض عبدالرزاق حمدالله 15 مباراة مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد في دوري روشن السعودي بمعدل 1334 دقيقة، وسجل 3 أهداف أمام الخليج، وهدفين ضد كل من التعاون والعدالة، وهدف أمام الفتح، ضمك، أبها، الباطن والفيحاء.
ويحتضن استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة “ملعب الجوهرة المشعة”، كلاسيكو الاتحاد والنصر، عند الساعة 8:30 مساء اليوم الخميس، ضمن منافسات جولة يوم العلم “الجولة الـ20” من دوري روشن السعودي.
وقبل كلاسيكو اليوم، ينفرد الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر بصدارة جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 46 نقطة، فيما يقع الاتحاد في المركز الثاني برصيد 44 نقطة.